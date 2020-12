TF1 : va déprécier les actifs incorporels du pôle Unify

Le Conseil d'Administration du groupe a décidé de déprécier les actifs incorporels du pôle Unify à hauteur de 75 millions d'euros.



' Le groupe prend acte d'une phase de restructuration plus longue que prévue initialement, en partie due aux circonstances qui ont marqué l'année 2020, et qui devrait impacter les marges du pôle Unify et donc sa valeur ' indique la direction



Cette dépréciation, non déductible, sera enregistrée dans les comptes consolidés du quatrième trimestre 2020 du Groupe TF1. ' Cet ajustement de valeur n'aura aucun impact sur le cash-flow et la situation de trésorerie nette du Groupe TF1 '.



