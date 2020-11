TFF : CIC FORUM 2020

Données financières EUR USD CA 2021 269 M 319 M - Résultat net 2021 25,5 M 30,2 M - Dette nette 2021 160 M 189 M - PER 2021 19,3x Rendement 2021 1,54% Capitalisation 492 M 576 M - VE / CA 2021 2,42x VE / CA 2022 2,19x Nbr Employés - Flottant 29,2% Graphique TFF GROUP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TFF GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 31,73 € Dernier Cours de Cloture 22,70 € Ecart / Objectif Haut 45,4% Ecart / Objectif Moyen 39,8% Ecart / Objectif Bas 36,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jérôme Jean Patrich François Chairman-Management Board Jean François Chairman-Supervisory Board Thierry Simonel Director-Finance & Administrative Nathalie Méo Member-Supervisory Board Patrick Fenal Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TFF GROUP -38.15% 576 BALL CORPORATION 45.52% 30 733 CROWN HOLDINGS, INC. 28.99% 12 409 AVERY DENNISON CORPORATION 9.60% 11 960 BRAMBLES LIMITED -13.40% 10 824 APTARGROUP, INC. 2.97% 7 705