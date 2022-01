TFF : Communiqué mise à dispo RA financier semestriel 2022;pdf

À PROPOS DE TFF GROUP

Leader mondial sur le marché de l'élevage des vins et du whisky, au service du premier secteur du luxe, les vins et spiritueux, TFF Group est présent dans plus de 80 pays et connaît un fort développement sur le marché du bourbon.

«Partenaire privilégié des plus grandes maisons de vins et alcools, nous leur permettons de tirer le meilleur de leurs récoltes grâce à des contenants d'élevage haut de gamme innovants et respectueux de l'environnement, fabriqués dans la plus noble tradition du savoir-faire français.

Forts de nos 1 298 collaborateurs et de 260,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020-2021, nous œuvrons à faire rayonner à travers le monde un savoir-faire d'excellence et l'art de vivre "Made in France".»

Jérôme FRANCOIS

Président du Directoire

TFF GROUP EN 2021 : CA : 260,9 M€ 1 298collaborateurs 80pays distribués ROC : 36,84 M€ dont 824 à l'international

www.tff-group.com

EURONEXT PARIS - Compartiment B - FR0013295789 - Bloomberg TFF.FP - ReutersTFF.PA

TFF - Thierry SIMONEL, DAF Relations Actionnaires : PHI éconéo Relations Média : Presse&Com Ecofi Tél : 03 80 21 23 33 Vincent LIGER-BELAIR - Frédéric HUE Ségolène de SAINT MARTIN Tél : 01 47 61 89 65 Tél : 06 16 40 90 73 ELIGIBLE TFF PEA LISTED

PME EURONEXT