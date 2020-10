TFF : Communiqué mise à disposition docsuments AG 30/10/2020

Dans le contexte évolutif de l'épidémie de Codiv-19 et de lutte contre sa propagation, le Directoire de la Société a décidé de tenir exceptionnellement cette Assemblée Générale à huis clos hors la présence physique des actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, complétée par le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020.

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites. Ces questions, accompagnées d'une attestation d'inscription en compte, doivent être envoyées de préférence par voie électronique à l'adresse tsimonel@tff-group.com (ou à défaut de pouvoir les envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social) au plus tard le 4ème jour ouvré avant l'Assemblée, soit le 26 octobre 2020.

L'avis de réunion, comprenant l'ordre du jour ainsi que les projets de résolutions, et l'avis de convocation, qui comprend les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée, ont respectivement été publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 11 septembre 2020 et du 9 octobre 2020, ainsi que sur le site Internet de la Société : www.tff-group.com.

Conformément à l'article R 225-73-1 du Code de commerce, les documents préparatoires à l'Assemblée, incluant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, sont disponibles sur le site internet de la société www.tff-group.com dans la rubrique « Espace Actionnaires - Assemblées Générales ».

L'Assemblée Générale ne fera pas l'objet d'une diffusion vidéo ou audio en direct ou en différé.

À PROPOS DE TFF GROUP

Leader mondial sur le marché de l'élevage des vins et du whisky, au service du premier secteur du luxe, les vins et spiritueux, TFF Group est présent dans plus de 80 pays et connaît un fort développement sur le marché du bourbon.

«Partenaire privilégié des plus grandes maisons de vins et alcools, nous leur permettons de tirer le meilleur de leurs récoltes grâce à des contenants d'élevage haut de gamme innovants et respectueux de l'environnement, fabriqués dans la plus noble tradition du savoir-faire français.

Forts de nos 1 313 collaborateurs et de 279,7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019-2020, nous œuvrons à faire rayonner à travers le monde un savoir-faire d'excellence et l'art de vivre "Made in France".»

Jérôme FRANCOIS

Président du Directoire

TFF GROUP EN 2020 : CA : 279,7 M€ 1 313collaborateurs 80pays distribués ROC : 43,7 M€ dont 834 à l'international

