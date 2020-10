TFF : Descriptif Programme Rachat Actions 2020

Nombre de titres et part du capital détenu par TFF Group et répartition par objectifs des titres de capital détenus au 30 septembre 2020

Conformément aux dispositions du règlement délégué n°2016/1052 complétant le règlement européen n°596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant notamment les conditions applicables aux programmes de rachat d'actions ainsi que des article 241-1 et suivants du règlement général de l'AMF, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres actions par la société. Ce programme sera soumis à l'autorisation de l'assemblée générale du 30 octobre 2020. L'avis préalable a été publié au BALO du 11 septembre 2020.

La présente publication est disponible sur le site de la société : www.tff- group.com

À PROPOS DE TFF GROUP

Leader mondial sur le marché de l'élevage des vins et du whisky, au service du premier secteur du luxe, les vins et spiritueux, TFF Group est présent dans plus de 80 pays et connaît un fort développement sur le marché du bourbon.

«Partenaire privilégié des plus grandes maisons de vins et alcools, nous leur permettons de tirer le meilleur de leurs récoltes grâce à des contenants d'élevage haut de gamme innovants et respectueux de l'environnement, fabriqués dans la plus noble tradition du savoir-faire français.

Forts de nos 1 313 collaborateurs et de 279,7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019-2020, nous œuvrons à faire rayonner à travers le monde un savoir-faire d'excellence et l'art de vivre "Made in France".»

Jérôme FRANCOIS

Président du Directoire

