TFF Group : forte progression du résultat net annuel

TFF Group (Tonnelleries François Frères) annonce avoir réalisé pour son exercice 2021-22, un résultat net en forte progression de 78% à 36,6 millions d'euros, malgré une rentabilité opérationnelle courante en retrait de 1,4 point à 12,7%.



En hausse de 16% à 302,6 millions d'euros, son chiffre d'affaires a atteint son plus haut niveau historique, avec des croissances à la fois pour son pôle vins (+4,8%) et surtout son pôle alcools (+30,6%), à respectivement 155,2 et 147,4 millions.



Un dividende de 0,40 euro par action sera proposé à la prochaine AG du 28 octobre. Pour 2022-23, TFF Group anticipe une croissance de son activité, avec un CA de l'ordre de 360 millions d'euros attendu, mais aussi de sa rentabilité opérationnelle.



