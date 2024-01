TFF Group est le n° 1 mondial des produits d'élevage pour vin et alcools. Le groupe est le principal acteur présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métiers de l'élevage : - élevage par le bois : exploitation forestière, merranderie, tonnellerie, grands contenants et produits de boisage pour l'oenologie ; - élevage par l'inox : chaudronnerie vinicole haut de gamme. TFF Group, déjà leader sur les marchés de la tonnellerie à vin et à whisky, s'organise pour devenir un des acteurs majeurs sur le marché du Bourbon, nouvel accélérateur de croissance. A fin avril 2023, le groupe dispose de 43 sites de production dans le monde (dont 19 en France). La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,9%), Europe (22,1%), Etats-Unis (55,1%), Océanie et Afrique du Sud (5,3%) et autres (5,6%).

Secteur Conteneurs et emballages hors papier