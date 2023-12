TFF Pharmaceuticals, Inc. a annoncé la nomination de Thomas B. King à son conseil d'administration. M. King a plus de 30 ans d'expérience en matière de direction et de conseil d'administration dans le secteur des sciences de la vie. Il siège actuellement au conseil d'administration de plusieurs entreprises, dont Achieve Life Sciences, Kinaset Therapeutics et Concentric Analgesics.

De 2003 à 2016, M. King a été président, directeur général et directeur d'Alexza Pharmaceuticals, où il a dirigé de multiples offres d'actions et transactions de dettes de 2003 à 2015 (introduction en bourse en 2006), levant plus de 600 millions de dollars et menant finalement à la réussite de la transaction de fusion et d'acquisition avec Grupo Ferrer. Avant de rejoindre Alexza, il était président, directeur général et directeur de Cognetix, Inc. De 1994 à 2000, M. King a occupé plusieurs postes de direction et d'administrateur au sein d'Anesta Corp. où il a dirigé deux émissions d'actions réussies, les approbations NDA et MAA pour le citrate de fentanyl transmuqueux oral (Actiq), et une transaction M&A réussie avec Cephalon en 2000. Au début de sa carrière, M. King a occupé le poste de vice-président du marketing et du développement commercial chez Somatogen, Inc. et, avant de rejoindre Somatogen, il a été directeur de l'unité commerciale cardiovasculaire chez Abbott Laboratories, division des produits pharmaceutiques.

M. King est titulaire d'une licence en chimie du McPherson College et d'un MBA de la Graduate School of Business de l'université du Kansas.