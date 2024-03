TFF Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments basés sur sa plateforme technologique brevetée Thin Film Freezing (TFF). La plateforme TFF est conçue pour améliorer la solubilité des médicaments peu solubles dans l'eau et est particulièrement adaptée pour générer des particules de poudre sèche ayant des propriétés ciblées pour l'administration par inhalation, en particulier dans les poumons profonds, un domaine d'intérêt extrême en médecine respiratoire. La société a deux produits candidats en cours d'essais cliniques, à savoir la TFF Voriconazole en poudre pour inhalation (TFF VORI) et la TFF Tacrolimus en poudre pour inhalation (TFF TAC). La TFF VORI est une formulation de poudre sèche inhalée de voriconazole de nouvelle génération, administrée directement dans les poumons, en cours de développement pour le traitement et la prévention de l'aspergillose pulmonaire invasive (API), une maladie pulmonaire fongique grave. TFF TAC est une version inhalée en poudre sèche du tacrolimus, un médicament immunosuppresseur utilisé en médecine de transplantation.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale