TFI International Inc. fournit, par l'intermédiaire de ses filiales, des services de transport et de logistique aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les secteurs d'activité de la société comprennent la livraison de colis et courrier, le transport de lots brisés, le transport de lots complets et la logistique. Le secteur de la livraison de colis et courrier comprend la collecte, le transport et la livraison d'articles à travers l'Amérique du Nord. Le secteur du transport de lots brisés propose la collecte, la consolidation, le transport et la livraison de petits chargements, ainsi qu'une solution globale de chaîne d'approvisionnement dans toute l'Amérique du Nord. Le secteur du transport de lots complets consiste à transporter des charges complètes directement du client à la destination en utilisant une camionnette fermée ou un équipement spécialisé pour répondre aux besoins spécifiques du client. Le secteur du transport de lots complets comprend également des services de transport accéléré, de transport à plat, de transport par conteneur et des services dédiés. Le secteur de la logistique offre des services de logistique sans actifs, y compris le courtage, l'expédition de fret et la gestion du transport, ainsi que la livraison de petits colis.

Secteur Frêt au sol et logistique