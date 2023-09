TFI International Inc. est une société canadienne qui exerce ses activités dans le secteur du transport et de la logistique aux États-Unis et au Canada par l'intermédiaire de ses filiales. La société identifie des acquisitions et gère un réseau de filiales d'exploitation en propriété exclusive. La société a quatre secteurs d'activité : Colis et courrier, Transport de lots brisés, Transport de lots complets et Logistique. Le secteur de la livraison de colis et courrier s'occupe de la cueillette, du transport et de la livraison d'articles dans toute l'Amérique du Nord. Le secteur du transport de lots brisés s'occupe de l'enlèvement, de la consolidation, du transport et de la livraison de petits chargements. Le secteur du transport de lots complets s'occupe des chargements complets transportés directement du client à la destination à l'aide d'une camionnette fermée ou d'un équipement spécialisé. Il comprend le transport accéléré, les services de transport à plat, en citerne, en conteneur et les services dédiés. Le secteur de la logistique propose des services logistiques à faibles coûts, notamment le courtage, l'expédition de fret et la gestion des transports, ainsi que la livraison de petits colis.

Secteur Frêt au sol et logistique