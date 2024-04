TFI International Inc. est une entreprise de transport et de logistique qui exerce ses activités aux États-Unis et au Canada par l'entremise de ses filiales. Les secteurs d'activité de la société comprennent la livraison de colis et courrier, le transport de lots brisés, le transport de lots brisés et la logistique. Le secteur de la livraison de colis et courrier s'occupe de l'enlèvement, du transport et de la livraison d'articles dans toute l'Amérique du Nord. Le secteur du transport de lots brisés s'occupe de la collecte, de la consolidation, du transport et de la livraison de petits chargements. Le secteur du transport de lots complets est un fournisseur de services de transport de lots complets conventionnels et spécialisés, y compris des services de transport à plat, de transport de citernes, de transport de bennes et de transport de lots surdimensionnés. Il propose des remorques spécialisées et plus d'un million de pieds carrés d'espace d'entreposage industriel. Le secteur de la logistique fournit des services logistiques sans actifs, notamment le courtage, l'expédition de fret et la gestion des transports, ainsi que la livraison de petits colis. Le réseau de commerce électronique de la société couvre plus de 80 villes nord-américaines.

Secteur Frêt au sol et logistique