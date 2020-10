TFI International : acquiert les opérations de transport de vrac sec de Grammer Logistics

L'empreinte du sud-est des États-Unis complète stratégiquement les opérations grandissantes de transport spécialisé de lots complets de TFI aux États-Unis

Montréal, Québec, le 5 octobre 2020 - TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition des opérations de transport de matières en vrac sec de Grammer Logistics (« Grammer Dry Bulk »). Établie à l'origine comme constituante de Sterling Transport au début des années 1990, Grammer Dry Bulk se concentre sur le transport de marchandises incluant le ciment et les matériaux cimentaires, le sable, les cendres volantes, le sel et la chaux.

Desservant la région du sud-est des États-Unis, du Maryland à la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie et la Floride, Grammer Dry Bulk compte près de 100 chauffeurs d'entreprise et propriétaires exploitants, opérant une flotte de plus de 90 tracteurs loués et acquis et plus de 150 remorques-citernes d'entreprise. L'entreprise acquise génère des revenus annuels d'environ 12 M$ US et fera partie de la société d'exploitation BTC East de TFI International, au sein de son secteur de transport de lots complets.

« En tant qu'étape additionnelle dans le cadre de l'expansion de nos activités de transport spécialisé de lots complets aux États-Unis, nous sommes heureux d'accueillir à bord l'équipe de vrac sec de Grammer et ses actifs d'exploitation », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « Leur présence au sud-est et leur précieuse clientèle constituent un lien stratégique fort avec notre société d'exploitation BTC East ainsi qu'avec nos actifs acquis le mois dernier de CCC Transportation, et nous sommes impatients de soutenir la croissance continue de cette équipe sous l'égide de TFI International. »

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables canadiennes, ainsi que de l'article 27A de la Securities Act of 1933des États-Unis, dans sa version modifiée, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934des États-Unis, dans sa version modifiée, et ces énoncés sont assujettis aux règles d'exonération créées par ces articles et par la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, dans sa version modifiée. On peut reconnaître ces énoncés par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « s'attendre à », « estimer », « projeter », « croire », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « anticiper » ainsi que d'autres termes et expressions similaires. Dans le présent communiqué, les énoncés qui concernent l'acquisition et les résultats financiers prévus et les activités futures de l'entreprise acquise sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions et les attentes actuelles de notre direction et ils sont, de par leur nature, assujettis à des risques et des incertitudes, dont certains ne peuvent être prédis ou quantifiés, ce qui peut faire en sorte que les événements futurs et les résultats réels diffèrent considérablement de ceux présentés ou envisagés dans les énoncés prospectifs ou qui sont sous-jacents aux énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les suivants : la clôture de l'acquisition pourrait ne pas avoir lieu parce que les conditions de clôture ne sont pas respectées, y compris parce que les consentements gouvernementaux et/ou de tiers requis n'ont pas été obtenus; la clôture pourrait avoir lieu mais les résultats d'exploitation attendus pourraient ne pas être obtenus en raison de divers facteurs, y compris ceux divulgués dans les documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation canadiens et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. TFI décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs afin de tenir compte des résultats réels ou en raison de changements touchant les facteurs ayant une incidence sur l'information prospective.