TFI International annonce le départ de Lucien Bouchard du conseil d'administration

MONTRÉAL, 13 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui que M. Lucien Bouchard, son administrateur indépendant de longue date, quitte le conseil d’administration auquel il s’était joint en 2007. Au cours de sa longue et distinguée carrière, M. Bouchard a été premier ministre du Québec, secrétaire d’État du Canada et ministre de l’Environnement, a été nommé ambassadeur du Canada en France en 1985, et a siégé à de nombreux conseils d’administration d’entreprises et d’organismes sans but lucratif de premier plan. Le départ de M. Bouchard du conseil d’administration de TFI International prendra effet le 23 août 2021.



« Nous serons éternellement reconnaissants des idées et des perspectives que Lucien a apportées à TFI International pendant une longue période de croissance et d’expansion géographique importantes pour notre entreprise, a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction. Il a toute ma gratitude, et au nom de tous les employés de TFI International, nous souhaitons à Lucien le meilleur des succès pour les années à venir. »

« Je suis ravi du succès remarquable de TFI International depuis mon arrivée au sein du conseil d’administration il y a de nombreuses années, a déclaré Lucien Bouchard. Ce fut un honneur de siéger aux côtés de mes collègues du conseil d’administration et, surtout, je suis convaincu que sous la direction de Alain, TFI International continuera de prospérer au cours des prochaines années. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

