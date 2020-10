TFI International : annonce ses résultats du troisième trimestre de 2020

Bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies du troisième trimestre de 156,0 M$, en hausse par rapport à 131,9 M$ au troisième trimestre de 2019

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies de 189,6 M$, en hausse comparativement à 187,1 M$ au troisième trimestre de 2019

Bénéfice net de 110,7 M$, en hausse de 34 % comparativement à 82,6 M$ au troisième trimestre de 2019

Bénéfice net ajusté 1 , mesure non conforme aux IFRS, de 115,8 M$, en hausse compara tivement à 88,1 M$ au troisième trimestre de 2019

BPA dilué de 1,19 $, en hausse comparativement à 0,98 $ au troisième trimestre de 2019

BPA ajusté dilué 1 , mesure non conforme aux IFRS, de 1,25 $, en hausse par rapport à 1,04 $ au troisième trimestre de 2019

Flux de trésorerie disponibles 1 , mesure non conforme aux IFRS, de 164,8 M$, en hausse par rapport à 129,7 M$ au troisième trimestre de 2019

Augmentation du dividende trimestriel de 0,26 $ à 0,29 $, soit une augmentation de 12 %

Montréal, Québec, le 22 octobre 2020 - TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2020.

« TFI International a connu un trimestre exceptionnel alors que nous continuons de traverser une année sans précédent. La constance de nos principes d'exploitation éprouvés a permis de générer une augmentation de 18 % du bénéfice opérationnel sur douze mois et une solide augmentation de 27 % des flux de trésorerie disponibles, tout en continuant de protéger nos clients et nos employés », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction. « Sans égard aux conditions macroéconomiques changeantes, nous avons l'expérience et la force financière nécessaires pour créer de la valeur pour les actionnaires grâce à l'exécution disciplinée de notre plan d'affaires allégé en actifs et nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui une augmentation de 12 % de notre dividende trimestriel. Au cours du trimestre, nous avons également acquis ou convenu d'acquérir cinq autres entreprises qui cadrent chacune parfaitement avec notre philosophie d'exploitation éprouvée, ce qui ajoute à ma confiance dans le succès continu de TFI à venir. »

Faits saillants financiers

(en millions de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

30 septembre Neuf mois clos les

30 septembre 2020 2019* 2020 2019* Total des revenus 1 247,2 1 304,8 3 593,9 3 873,4 Revenus avant la surcharge de carburant 1 155,0 1 165,8 3 293,0 3 447,2 BAIIA ajusté1 252,3 221,6 685,0 645,5 Bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies 156,0 131,9 405,9 385,9 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies 189,6 187,1 609,2 489,1 Bénéfice net ajusté1 115,8 88,1 278,0 257,2 BPA ajusté - dilué1 ($) 1,25 1,04 3,11 2,99 Bénéfice net lié aux activités poursuivies 110,7 82,6 256,1 247,9 BPA lié aux activités poursuivies - dilué ($) 1,19 0,98 2,87 2,88 Moyenne pondérée du nombre d'actions (en milliers) 90 954 82 707 87 693 84 013

* Retraité pour des changements de présentation - voir la note 20 des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités.

1 Cette mesure n'est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement.

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Le total des revenus de 1,25 G$ est en baisse de 4 %, tandis que les revenus de 1,16 G$, après déduction de la surcharge de carburant, accusent un recul de 1 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies a augmenté de 18 %, passant de 131,9 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent à 156,0 M$, principalement en raison d'une solide exécution à l'échelle de l'organisation, d'une approche allégée en actifs, des mesures de réduction des coûts, des contributions provenant des acquisitions d'entreprises et des contributions de 22,4 M$ de la Subvention salariale d'urgence du Canada.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies s'est élevé à 110,7 M$, soit une augmentation de 34 % par rapport à 82,6 M$ au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison de l'amélioration des contributions provenant des opérations et d'une réduction de la dépense d'intérêts découlant d'une baisse du niveau de la dette. Le bénéfice net lié aux activités poursuivies de 1,19 $ par action diluée a augmenté par rapport à 0,98 $ au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, s'est chiffré à 115,8 M$, ou 1,25 $ par action diluée, en hausse comparativement à 88,1 M$, ou 1,04 $ par action diluée, à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les revenus totaux ont augmenté de 7 % dans le secteur de la logistique, en raison des acquisitions d'entreprises et du commerce électronique, et de 1% dans le secteur de la livraison de colis et courrier, et ont diminué de 6 % dans le secteur du transport de lots complets et de 7 % dans le secteur du transport de lots brisés, comparativement à l'exercice précédent.

Le bénéfice opérationnel s'est amélioré dans tous les secteurs par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, à l'exception du secteur du transport de lots complets, dont la période comparative a bénéficié de 6,4 M$ de profits plus élevés sur la vente de propriété comparativement à l'exercice en cours.

TFI a acquis quatre entreprises durant le troisième trimestre et deux entreprises après le troisième trimestre. De plus, TFI a signé un accord pour acquérir DLS Worldwide, dont la transaction est prévue se conclure au cours du quatrième trimestre, et a mis fin à l'accord annoncé précédemment pour acquérir APPS Transport.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE NEUF MOIS

Pour les neuf premiers mois de 2020, le total des revenus s'est établi à 3,59 G$, par rapport à 3,87 G$ pour les neuf premiers mois de 2019. Déduction faite de la surcharge de carburant, les revenus se sont établis à 3,23 G$, comparativement à 3,45 G$ à l'exercice précédent. Le bénéfice opérationnel lié aux activités poursuivies s'est établi à 405,9 M$, ou 12,3 % des revenus avant la surcharge de carburant, en hausse comparativement à 385,9 M$ ou 11,2 % des revenus avant la surcharge de carburant au dernier exercice.

Le bénéfice net lié aux activités poursuivies s'est chiffré à 256,1 M$, ou 2,87 $ par action diluée, par rapport à 247,9 M$, ou 2,88 $ par action diluée, il y a un an. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 278,0 M$, en hausse comparativement à 257,2 M$ à l'exercice précédent.

Au cours des neuf premiers mois de 2020, les revenus totaux ont augmenté de 11 % dans le secteur de la logistique, en raison des acquisitions d'entreprises et du commerce électronique, et ont diminué de 9 % dans le secteur du transport de lots complets, de 7 % dans le secteur de la livraison de colis et courrier et de 20 % dans le secteur du transport de lots brisés, par rapport à l'exercice précédent.

Le bénéfice opérationnel a été plus élevé dans les secteurs du transport de lots complets, de la logistique et du transport de lots brisés, alors que le bénéfice opérationnel du secteur de la livraison de colis et courrier a diminué.

RÉSULTATS SECTORIELS

(en millions de dollars) Trimestres clos les

30 septembre Neuf mois clos les

30 septembre 2020 2019* 2020 2019* $ $ $ $ Revenus1 Livraison de colis et courrier 163,2 154,8 442,2 460,3 Transport de lots brisés 177,4 205,4 516,0 632,5 Transport de lots complets 544,7 557,2 1 549,4 1 654,7 Logistique 279,8 256,8 813,5 726,0 Éliminations (10,1) (8,4) (28,2) (26,3) Total 1 155,0 1 165,8 3 293,0 3 447,2 $ % des revenus1 $ % des revenus1 $ % des revenus1 $ % des revenus1 Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) Livraison de colis et courrier 28,5 17,5 % 28,2 18,2 % 66,6 15,1 % 79,2 17,2 % Transport de lots brisés 35,0 19,7 % 25,8 12,6 % 86,1 16,7 % 83,7 13,2 % Transport de lots complets 74,6 13,7 % 75,8 13,6 % 207,1 13,4 % 193,7 11,7 % Logistique 29,9 10,7 % 13,8 5,4 % 78,6 9,7 % 57,6 7,9 % Siège social (12,0) (11,6) (32,5) (28,4) Total 156,0 13,5 % 131,9 11,3 % 405,9 12,3 % 385,9 11,2 %

Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

* Retraité pour des changements de présentation - voir la note 20 des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités.

1 Revenus avant la surcharge de carburant.

FLUX DE TRÉSORERIE

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles poursuivies se sont établis à 189,6 M$ pour le troisième trimestre de 2020, par rapport à 187,1 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Au cours de l'exercice, la Société a versé 119,3 M$ aux actionnaires, dont 66,7 M$ en dividendes et 52,6 M$ par l'intermédiaire de rachats d'actions. L'entreprise a également remboursé 495,8 M$ sur sa dette nette au cours de l'exercice à partir des produits tirés de l'exploitation et des émissions d'actions.

La trésorerie utilisée pour l'achat d'immobilisations corporelles a été de 50,5 M$ au troisième trimestre de 2020, comparativement à 103,3 M$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Au deuxième trimestre, la direction a d'abord suspendu toutes les dépenses en immobilisations auxquelles elle ne s'était pas déjà engagée, mais elle a rétabli la plupart des dépenses en immobilisations à la fin du deuxième trimestre. Le temps nécessaire pour obtenir de l'équipement a limité les dépenses en immobilisations au troisième trimestre.

Le 15 septembre 2020, le conseil d'administration de TFI International a déclaré un dividende trimestriel de 0,26 $ par action ordinaire en circulation payable le 15 octobre 2020, ce qui représente une augmentation de 8 % par rapport au dividende trimestriel de 0,24 $ déclaré au troisième trimestre de 2019.

Le conseil d'administration de TFI a approuvé un dividende trimestriel de 0,29 $ par action, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport au dividende trimestriel précédent de 0,26 $ par action, qui prendra effet à compter du prochain versement de dividende régulier.

ANNULATION DE CERTAINES MESURES DE RÉDUCTION DES COÛTS

TFI a annulé certaines mesures de réduction des coûts mises en œuvre au début de la pandémie de COVID-19 qui avaient touché toutes les sociétés d'exploitation et l'ensemble de son effectif. Au troisième trimestre, TFI a rétabli la semaine complète de travail de cinq jours pour 486 employés et réembauché à temps plein 176 employés qui avaient été mis à pied temporairement.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

TFI International tiendra une conférence téléphonique le vendredi 23 octobre 2020 à 8 h 30 (HE) pour parler de ces résultats. Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1 877 223-4471. Il sera également possible d'écouter un enregistrement de la conférence jusqu'à minuit, le 6 novembre 2020, en composant le 1 800 585-8367ou le 416 621-4642et en entrant le code d'accès 5794241.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Exception faite des renseignements historiques, le présent communiqué peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective concernant la performance future de TFI International. Ces déclarations sont établies à partir d'hypothèses, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard des produits et services de TFI International, l'incidence des tensions exercées sur les prix par les concurrents, de même que les tendances générales du marché et les changements d'ordre économique. En conséquence, le lecteur est prévenu que les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci­dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d'informations financières (« IFRS ») et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis ci-dessous.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net ou la perte nette provenant des activités poursuivies avant les produits financiers et charges financières, la charge d'impôt sur le résultat, l'amortissement, le profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses et le profit ou la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est une mesure complémentaire utile. Le BAIIA ajusté est présenté afin d'aider à déterminer la capacité de la Société à évaluer sa performance.

BAIIA ajusté

(non audité, en millions de dollars) Trimestres clos les

30 septembre Neuf mois clos les

30 septembre 2020 2019* 2020 2019* Bénéfice net lié aux activités poursuivies 110,7 82,6 256,1 247,9 Charges financières, montant net 15,4 21,2 52,2 61,8 Charge d'impôt sur le résultat 29,9 28,1 97,7 76,1 Amortissement des immobilisations corporelles 56,4 56,6 171,5 164,8 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 26,7 26,4 79,7 76,8 Amortissement des immobilisations incorporelles 15,8 16,8 46,8 49,1 Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses - - (5,6) (10,8) Profit sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente (2,6) (10,1) (13,4) (20,2) BAIIA ajusté 252,3 221,6 685,0 645,5

Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.

* Retraité pour des changements de présentation - voir la note 20 des états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités.

Bénéfice net ajusté et bénéfice ajusté par action ( « BPA » ajusté), de base ou dilué

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net exclusion faite de l'amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, de la variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles, de la variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, du montant net du gain ou de la perte de change, du profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, du profit ou de la perte sur la vente de terrains et de bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente, après impôt, et de la perte nette liée aux activités abandonnées et de la réforme fiscale américaine. Le bénéfice par action ajusté, de base ou dilué, est le bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires, de base ou dilué. La Société présente un bénéfice net ajusté et un bénéfice par action ajusté pour mesurer son rendement d'une période à l'autre, sans les variations liées aux éléments décrits ci-dessus. La Société ne tient pas compte de ces éléments, car ils ont une incidence sur la comparabilité de ses résultats financiers et pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de la performance de ses activités. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents.

Bénéfice net ajusté

(non audité, en millions de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

30 septembre Neuf mois clos les

30 septembre 2020 2019 2020 2019 Bénéfice net 110,7 82,6 256,1 235,5 Amortissement des immobilisations incorporelles en lien avec les acquisitions d'entreprises, après impôt 11,1 12,0 33,1 35,1 Variation nette de la juste valeur et désactualisation des contreparties conditionnelles, après impôt - - 0,1 0,1 Variation nette de la juste valeur des instruments dérivés, après impôt (0,2) - - - (Gain) perte de change, montant net, après impôt (0,3) 0,4 (1,5) 0,6 Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses - - (5,6) (10,8) Profit sur la vente de terrains et bâtiments et d'actifs détenus en vue de la vente, après impôt (2,2) (7,0) (11,7) (15,7) Perte nette liée aux activités abandonnées - - - 12,5 Réforme fiscale américaine (3,2) - 7,5 - Bénéfice net ajusté 115,8 88,1 278,0 257,2 Bénéfice ajusté par action - de base 1,27 1,07 3,17 3,06 Bénéfice ajusté par action - dilué 1,25 1,04 3,11 2,99

Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent différer légèrement de la somme.