TFI International communique ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021

Le BPA dilué du quatrième trimestre de 1,52 $ est en hausse comparativement à 0,91 $ au quatrième trimestre de 2020, tandis que le BPA dilué ajusté 1 de 1,57 $ est en hausse par rapport à 0,98 $ .

Le bénéfice opérationnel du quatrième trimestre établi à 215,0 M$ a augmenté par rapport à 117,1 M$ au quatrième trimestre de 2020

Les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles de 190,3 M$ au quatrième trimestre ont augmenté comparativement à 164,9 M$ au quatrième trimestre de 2020

Le BPA dilué de l’exercice de 6,97 $ est en hausse comparativement à 3,03 $ pour 2020, et le BPA dilué ajusté1 de 5,23 $ a augmenté par rapport à 3,30 $. MONTRÉAL, 07 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a communiqué aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021. « TFI International a complété une année très fructueuse qui a été marquée par notre acquisition transformationnelle de UPS Ground Freight, qui contribue déjà à générer les solides résultats financiers que nous reportons aujourd'hui. Au cours du quatrième trimestre, notre bénéfice d'exploitation a augmenté de 84 % et notre BPA dilué ajusté a augmenté de 60 % », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction. « Il est gratifiant de voir tous nos secteurs d'activité générer une croissance des revenus et du bénéfice d'exploitation d'une année sur l'autre, grâce aux efforts considérables des milliers de membres talentueux de notre équipe. En nous concentrant tout au long de la pandémie sur nos principes de fonctionnement de longue date qui mettent l'accent sur l'efficacité, un flux de trésorerie solide et l'allocation stratégique du capital, nous sommes entrés dans la nouvelle année plus forts que jamais. Je suis donc convaincu que, quelles que soient les conditions d'exploitation, notre approche éprouvée de l'entreprise et les synergies encore à venir de notre nouvelle marque TForce Freight nous positionnent bien sur le long terme, pour une croissance supplémentaire, un service client supérieur et la création continue de valeur pour les actionnaires.» DONNÉES FINANCIÈRES CHOISIES ET FAITS SAILLANTS (NON AUDITÉS) Faits saillants financiers Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre (en millions de dollars US, sauf les données par action) 2021 2020 2021* 2020 Total des revenus 2 140,9 1 122,0 7 220,4 3 781,1 Revenus avant la surcharge de carburant 1 888,4 1 048,1 6 468,8 3 484,3 BAIIA ajusté1 318,5 193,5 1 076,5 699,6 Bénéfice opérationnel 215,0 117,1 889,2 416,6 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 190,3 164,9 855,4 610,9 Bénéfice net 144,1 86,3 664,4 275,7 BPA – dilué ($) 1,52 0,91 6,97 3,03 Bénéfice net ajusté1 148,6 93,4 498,3 299,8 BPA ajusté – dilué1 ($) 1,57 0,98 5,23 3,30 Moyenne pondérée du nombre d’actions (en milliers) 92 669 93 374 93 054 89 113 * Les soldes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 comprennent un ajustement du profit réaisé sur une acquisition à des conditions avantageuses de 69,4 M$ appliqué rétrospectivement au deuxième trimestre de 2021, le trimestre de l'acquisition de l'entreprise, à la suite de nouvelles informations devenues disponibles depuis que la répartition préliminaire du prix d'achat a été effectuée.

1 Cette mesure n’est pas conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » ci-après pour obtenir un rapprochement. RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Le total des revenus de 2,14 G$ constitue une hausse de 91 %, tandis que les revenus de 1,89 G$, après déduction de la surcharge de carburant, représentent une hausse de 80 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 84 % pour atteindre 215,0 M$ par rapport à 117,1 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent, en raison principalement des acquisitions, d’une solide exécution à l’échelle de l’organisation, de l’amélioration de la qualité des revenus, d’une approche adaptée des modes de détention (dite asset-right) et aux mesures de réduction des coûts. Le bénéfice net a augmenté de 67 % pour s’établir à 144,1 M$, par rapport à 86,3 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent, et le bénéfice net de 1,52 $ par action diluée a augmenté par rapport à 0,91 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net ajusté, mesure non conforme aux IFRS, s’est chiffré à 148,6 M$, ou 1,57 $ par action diluée, comparativement à 93,4 M$, ou 0,98 $ par action diluée, à la période correspondante de l’exercice précédent. Le total des revenus a augmenté pour tous les secteurs par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, avec des augmentations de 6 % pour le secteur de la livraison de colis et courrier, de 509 % pour le secteur du transport de lots brisés, de 22 % pour le secteur du transport des lots complets, et de 35 % pour le secteur de la logistique. Le bénéfice opérationnel a également été plus élevé dans tous les secteurs au quatrième trimestre en comparaison de l’exercice précédent. RÉSULTATS DE L’EXERCICE

En 2021, le total des revenus s’est établi à 7,22 G$ par rapport à 3,78 G$ en 2020. Les revenus déduction faite de la surcharge de carburant se sont établis à 6,47 G$, en hausse de 86 % par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice opérationnel s’est établi à 889,2 M$ ou 14 % des revenus avant la surcharge de carburant, une hausse de 113 %, comparativement à 416,6 M$ et 12 % des revenus avant la surcharge de carburant, à l’exercice précédent. L’augmentation est principalement attribuable aux contributions découlant des acquisitions, y compris un profit de 193,5 M$ réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses, et ce, malgré la diminution de 40,0 M$ de la Subvention salariale d’urgence du Canada, et une charge de 22,9 M$ constatée à la réévaluation des UAD. Le bénéfice net s’est chiffré à 664,4 M$, ou 6,97 $ par action diluée, par rapport à 275,7 M$, ou 3,03 $ par action diluée, il y a un an. Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté, mesures non conforme aux IFRS, ont été de 498,3 M$, ou 5,23 $ par action diluée, comparativement à 299,8 M$, ou 3,30 $ par action diluée, pour la période correspondante de l’exercice précédent. Au cours de 2021, le total des revenus a augmenté de 21 % dans le secteur de la livraison des colis et courrier, de 378 % dans le secteur du transport des lots brisés, de 24 % dans le secteur du transport des lots complets et de 76 % dans celui de la logistique, par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 38 % pour le secteur de la livraison des colis et courrier, de 449 % pour le secteur du transport des lots brisés, de 12 % pour le secteur du transport des lots complets et de 69 % pour le secteur de la logistique. RÉSULTATS SECTORIELS Afin de faciliter la comparaison du niveau d’activité commerciale et des coûts opérationnels entre les périodes, la Société compare les revenus avant la surcharge de carburant (les « revenus ») et redistribue les revenus liés à la surcharge de carburant dans les charges liées aux matières et aux services qui sont incluses dans les charges opérationnelles. Veuillez prendre note que cette redistribution n’a aucune incidence sur le « total des revenus ». Données financières sectorielles choisies (non audité)

(en milliers de dollars US) Livraison

de colis

et courrier Transport

de lots

brisés Transport

de lots

complets







Logistique Siège

social Éliminations Total Trimestre clos le 31 décembre 2021 Revenus avant la surcharge de carburant1 150 074 822 911 506 432 427 561 - (18 555 ) 1 888 423 % du total des revenus2 8 % 44 % 27 % 20 % 99 % BAIIA ajusté3 43 496 141 189 111 848 42 465 (20 532 ) - 318 466 Marge du BAIIA ajusté3,4 29,0 % 17,2 % 22,1 % 9,9 % 16,9 % Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) 36 713 103 449 61 803 32 869 (19 855 ) - 214 979 Marge d’exploitation3,4 24,5 % 12,6 % 12,2 % 7,7 % 11,4 % Total des actifs, moins les immobilisations incorporelles3 186 116 2 031 994 1 362 007 292 026 88 059 - 3 960 202 Dépenses en immobilisations, montant net3 5 926 46 986 15 113 192 20 - 68 237 Trimestre clos le 31 décembre 2020 Revenus avant la surcharge de carburant1 154 094 141 081 438 135 322 319 - (7 482 ) 1 048 147 % du total des revenus2 15 % 14 % 42 % 29 % 100 % BAIIA ajusté3 35 934 37 084 101 383 35 809 (16 672 ) - 193 538 Marge du BAIIA ajusté3,4 23,3 % 26,3 % 23,1 % 11,1 % 18,5 % Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) 29 401 24 464 53 604 26 462 (16 809 ) - 117 122 Marge d’exploitation3,4 19,1 % 17,3 % 12,2 % 8,2 % 11,2 % Total des actifs, moins les immobilisations incorporelles3 194 631 404 074 1 193 730 272 592 34 564 2 099 591 Dépenses en immobilisations, montant net3 2 533 5 415 22 955 83 225 - 31 211 Cumul annuel au 31 décembre 2021 Revenus avant la surcharge de carburant1 560 147 2 440 640 1 901 157 1 620 926 - (54 085 ) 6 468 785 % du total des revenus2 9 % 39 % 30 % 23 % 100 % BAIIA ajusté3 134 845 415 641 431 181 169 005 (74 193 ) - 1 076 479 Marge du BAIIA ajusté3,4 24,1 % 17,0 % 22,7 % 10,4 % 16,6 % Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) 108 440 482 754 230 189 142 794 (74 992 ) - 889 185 Marge d’exploitation3,4 19,4 % 19,8 % 12,1 % 8,8 % 13,7 % Total des actifs, moins les immobilisations incorporelles3 186 116 2 031 994 1 362 007 292 026 88 059 - 3 960 202 Dépenses en immobilisations, montant net3 14 445 52 703 69 177 316 141 - 136 782 Cumul annuel au 31 décembre 2020 Revenus avant la surcharge de carburant1 481 490 522 851 1 584 837 923 456 - (28 331 ) 3 484 303 % du total des revenus2 14 % 15 % 46 % 25 % 100 % BAIIA ajusté3 104 019 138 361 383 155 113 885 (39 831 ) - 699 589 Marge du BAIIA ajusté3,4 21,6 % 26,5 % 24,2 % 12,3 % 20,1 % Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) 78 753 87 950 206 346 84 459 (40 941 ) - 416 567 Marge d’exploitation3,4 16,4 % 16,8 % 13,0 % 9,1 % 12,0 % Total des actifs, moins les immobilisations incorporelles3 194 631 404 074 1 193 730 272 592 34 564 - 2 099 591 Dépenses en immobilisations, montant net3 16 673 11 673 41 781 288 349 - 70 764 1 Inclut les revenus intersectoriels. 2 Les revenus sectoriels incluant le carburant et les revenus intersectoriels en pourcentage des revenus consolidés incluant la surcharge de carburant et les revenus intersectoriels. 3 Il s’agit d’une mesure non confirme aux IFRS. Pour un rapprochement, veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières» ci-dessous. 4 En pourcentage des revenus avant la surcharge de carburant. FLUX DE TRÉSORERIE

En 2021, les flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles se sont établis à 855,4 M$, par rapport à 610,9 M$ à l’exercice précédent. L’augmentation de 40 % est attribuable à une meilleure performance opérationnelle et aux contributions liées aux acquisitions. Au cours de l’exercice, la Société a versé 283,5 M$ aux actionnaires, dont 85,4 M$ en dividendes et 198,2 M$ par l’intermédiaire de rachats d’actions. Le 16 décembre 2021, le conseil d’administration de TFI International a déclaré un dividende trimestriel de 0,27 $ US par action ordinaire en circulation payable le 17 janvier 2022, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport au dividende trimestriel de 0,23 $ US déclaré au quatrième trimestre de 2020. LIQUIDITÉS

La Société a un prêt à terme non garanti de 324,4 M$ comptabilisé comme un passif à court terme car il vient à échéance dans moins d'un an. La Société dispose de liquidités disponibles adéquates grâce à ses facilités de crédit renouvelables, 797,9 M$ au 31 décembre 2021, pour rembourser le prêt à terme non garanti. CONTRÔLES INTERNES À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

Le rapport annuel 2021 de la société comprendra la première évaluation requise par la direction de l'efficacité des contrôles internes à l’égard de l'information financière et le rapport d'attestation du cabinet d'experts-comptables enregistré, chacun conformément à l'article 404 de la loi Sarbanes-Oxley. À ce jour, la Société a identifié un certain nombre de lacunes dans la conception, le fonctionnement et la documentation de divers contrôles internes, principalement dans les domaines des contrôles généraux des technologies de l'information et du processus de commande à l'encaissement. Ces lacunes, ainsi que l'efficacité de divers contrôles compensatoires, sont en cours d'évaluation. La direction n'a pas encore déterminé si des lacunes particulières, ou l'ensemble des lacunes, entraîneront une faiblesse importante des contrôles internes à l'égard de l'information financière. Si la direction conclut qu'il existe une ou plusieurs faiblesses importantes, le cabinet d'experts-comptables indépendant émettra également une opinion défavorable sur ces contrôles. L'évaluation de la direction et l'attestation du cabinet d’experts-comptables indépendant enregistré sur les contrôles internes à l'égard de l'information financière figureront dans le rapport annuel de la Société. CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

TFI International tiendra une conférence téléphonique le mardi 8 février 2022 à 8 h 30 (HE) pour parler de ces résultats. Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1 888 440-2069. Il sera possible d’écouter l’enregistrement de la conférence jusqu’à minuit, le 8 mars 2022, en composant le 1 800 770-2030 ou le 647 362-9199 et en entrant le code 4012037. À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présent partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes : La livraison de colis et de courrier

Le transport de lots brisés

Le transport de lots complets

La logistique TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com .



ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Dans le présent rapport de gestion, la Société peut formuler des énoncés qui révèlent ses attentes actuelles concernant les résultats opérationnels, la performance et les réalisations futurs. Ces « énoncés prospectifs » font état des opinions actuelles exprimées par la direction en fonction des renseignements actuellement à sa disposition. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », « à sa connaissance », « prétendre », « concevoir », « prévision », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « projet » « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou des expressions semblables. Les énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents des résultats historiques ou de ceux qui sont anticipés ou prévus. La Société souhaite mettre le lecteur en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à certains énoncés prospectifs, car ceux-ci font référence à des enjeux qui ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils ont été formulés. Les facteurs importants énoncés ci-dessous sont susceptibles d’entraîner un écart important entre le rendement financier réel de la Société et celui présenté dans l’un ou l’autre des énoncés prospectifs : la situation hautement concurrentielle qui prévaut sur le marché, la capacité de la Société de recruter et de former des chauffeurs qualifiés et de les fidéliser, les variations de prix du carburant et la capacité de la Société d’en transférer le coût à ses clients, les fluctuations des taux de change, l’incidence des normes et des règlements en matière d’environnement, les changements apportés à la réglementation gouvernementale qui s’appliquent aux activités de la Société, les conditions météorologiques défavorables, les accidents, le marché du matériel usagé, les fluctuations des taux d’intérêt, le coût de l’assurance responsabilité civile, les ralentissements de la conjoncture économique en général qui ont une incidence sur la Société et ses clients, et la liquidité des marchés du crédit et la capacité de la Société à repérer des entreprises à acquérir, à négocier et à conclure la transaction et à intégrer avec succès les activités des entreprises acquises. En outre, toute faiblesse importante des contrôles internes à l'égard de l'information financière identifiée, ainsi que le coût de la correction de cette faiblesse importante et de toute autre lacune de contrôle, peuvent avoir des effets négatifs sur la Société et avoir une incidence sur les résultats futurs. Voir « Risques et incertitudes » à la fin du rapport de gestion du troisième trimestre 2021. La liste ci-dessus ne saurait être interprétée comme exhaustive, et la Société décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour ultérieurement tout énoncé prospectif formulé antérieurement à moins qu’elle n’y soit obligée en vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières. Des événements imprévus peuvent survenir. Le lecteur doit se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » à la fin du rapport de gestion du troisième trimestre de 2021 pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des facteurs de risque et d’autres événements indépendants de la volonté de la Société. Les résultats financiers et opérationnels futurs de la Société sont susceptibles de différer en raison de ces facteurs et d’autres facteurs de risque. MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué contient des renvois à certaines mesures financières non conformes aux IFRS qui sont décrites ci-dessous. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée en vertu des Normes internationales d’informations financières (« IFRS ») telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Standards Board (l’IASB), et elles ne peuvent donc pas être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée, et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS. Elles ne peuvent pas les remplacer ni être considérées comme supérieures. Les termes et définitions des mesures non conformes aux IFRS utilisés dans le présent communiqué et le rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont fournis dans les pièces jointes. Renseignements :

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com



TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE NON AUDITÉS

31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020

(en milliers de dollars US) Au Au 31 décembre

2021 31 décembre

2020* Actifs Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 292 4 297 Clients et autres débiteurs 1 056 023 597 873 Fournitures en stock 24 402 8 761 Impôt sur le revenu à recouvrer 6 080 7 606 Charges payées d’avance 54 518 29 904 Actifs détenus en vue de la vente 1 943 4 331 Actifs courants 1 162 258 652 772 Immobilisations corporelles 2 331 874 1 074 428 Actifs au titre de droit d’utilisation 398 533 337 285 Immobilisations incorporelles 1 792 921 1 747 663 Autres actifs 37 842 23 899 Actifs d’impôt différé 29 695 11 207 Actifs non courants 4 590 865 3 194 482 Total de l’actif 5 753 123 3 847 254 Passifs Fournisseurs et autres créditeurs 861 362 468 238 Impôt sur le revenu à payer 16 250 33 220 Provisions 39 012 17 452 Autres passifs financiers 10 566 4 031 Dette à long terme 363 586 42 997 Obligations locatives 115 344 88 522 Passifs courants 1 406 120 654 460 Dette à long terme 1 244 508 829 547 Obligations locatives 313 862 267 464 Avantages du personnel 68 037 15 502 Provisions 83 630 36 803 Autres passifs financiers 8 033 22 699 Passifs d’impôts différés 408 622 232 167 Passifs non courants 2 126 692 1 404 182 Total du passif 3 532 812 2 058 642 Capitaux propres Capital social 1 133 181 1 120 049 Surplus d’apport 39 150 19 783 Cumul des autres éléments du résultat global (144 665 ) (154 723 ) Résultats non distribués 1 192 645 803 503 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 2 220 311 1 788 612 Éventualités, lettres de crédit et autres engagements Événements postérieurs Total des passifs et des capitaux propres 5 753 123 3 847 254 * Retraité pour changement de méthode comptable suite à la décision de l'ordre du jour du Comité d'interprétation des IFRS 2021 sur le coût de configuration ou de personnalisation d’ententes de services infonuagiques (IAS 38 Immobilisations incorporelles). Le résultat a été une diminution des actifs incorporels de 2 110 $, une diminution des passifs d'impôt différé de 545 $ et une diminution des bénéfices non répartis de 1 565 $.



TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NON AUDITÉS

EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020

(en milliers de dollars US, sauf les données par action) 2021 2020 Revenus 6 468 785 3 484 303 Surcharge de carburant 751 644 296 831 Total des revenus 7 220 429 3 781 134 Charges liées aux matières et aux services 3 815 453 2 051 835 Charges liées au personnel 1 974 081 888 185 Autres charges opérationnelles 380 342 150 572 Amortissement des immobilisations corporelles 225 007 170 520 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 112 782 80 496 Amortissement des immobilisations incorporelles 55 243 48 213 Profit sur la vente d’une entreprise - (306 ) Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses (193 549 ) (4 008 ) Profit sur la vente de matériel roulant et d’équipement (24 644 ) (7 888 ) Profit sur la décomptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation (1 282 ) (1 159 ) Perte sur la vente de terrains et bâtiments 19 6 Profit sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente (12 209 ) (11 899 ) Perte sur la disposition d’immobilisations incorporelles 1 - Total des charges opérationnelles 6 331 244 3 364 567 Bénéfice opérationnel 889 185 416 567 (Produits financiers) charges financières Produits financiers (5 127 ) (2 776 ) Charges financières 78 145 56 686 Charges financières, montant net 73 018 53 910 Bénéfice avant impôts sur le résultat 816 167 362 657 Charge d’impôt sur le résultat 151 806 86 982 Bénéfice net pour l’exercice attribuable aux propriétaires de la Société 664 361 275 675 Bénéfice par action attribuable aux propriétaires de la Société Bénéfice de base par action 7,14 3,09 Bénéfice dilué par action 6,97 3,03





TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL NON AUDITÉS

EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020

(en milliers de dollars US) 2021 2020 Bénéfice net pour l’exercice attribuable aux propriétaires de la Société 664 361 275 675 Autres éléments du résultat global Éléments qui peuvent être reclassés en bénéfice ou perte dans les exercices futurs : Écart de conversion 12 960 21 182 Couverture d’investissement net, après impôt (15 542 ) (2 010 ) Variations de la juste valeur de la couverture des flux de trésorerie, après impôt - (487 ) Avantages du personnel, après impôt 87 (10 ) Éléments qui ne peuvent jamais être reclassés en bénéfice : Réévaluation des régimes à prestations déterminées, après impôt (4 128 ) (1 623 ) Éléments reclassés directement en résultats non distribués : Profit latent sur les placements dans des titres de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, après impôt 24 147 - Autres éléments du résultat global pour l’exercice, après impôt 17 524 17 052 Total du résultat global pour l’exercice attribuable aux propriétaires de la Société 681 885 292 727



TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES NON AUDITÉS

EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020

(en milliers de dollars US) Capital social Surplus d’apport Perte latente cumulée des régimes d’avantages du personnel Gain (perte) cumulé(e) sur couverture de flux de trésorerie Écarts de conversion cumulés et couverture d’investissement net Gain (perte) latente cumulé(e)

sur les placements

dans des titres

de capitaux propres Résultats non distribués Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société Solde au 31 décembre 2020* 1 120 049 19 783 (379 ) - (154 344 ) - 803 503 1 788 612 Bénéfice net pour l’exercice - - - - - - 664 361 664 361 Autres éléments du résultat global pour l’exercice,

après impôt - - 87 - (2 582 ) 24 147 (4 128 ) 17 524 Gain latent (perte latente) réalisé sur les capitaux propres - - - - - (11 594 ) 11 594 - Total du résultat global de l’exercice - - 87 - (2 582 ) 12 553 671 827 681 885 Transactions dont le paiement est fondé sur des actions, après impôt - 27 577 - - - - - 27 577 Options d’achat d’actions exercées, après impôt 26 324 (3 266 ) - - - - - 23 058 Dividendes versés aux propriétaires de la Société - - - - - - (89 121 ) (89 121 ) Rachat d’actions propres (23 449 ) - - - - - (174 704 ) (198 153 ) Règlement net des unités d’actions restreintes , après impôt 10 257 (4 944 ) - - - - (18 860 ) (13 547 ) Total des transactions avec les propriétaires inscrites directement dans les capitaux propres 13 132 19 367 - - - - (282 685 ) (250 186 )



Solde au 31 décembre 2021 1 133 181 39 150 (292 ) - (156 926 ) 12 553 1 192 645 2 220 311



Solde au 31 décembre 2019* 678 915 19 549 (369 ) 487 (173 516 ) - 632 661 1 157 727



Bénéfice net pour l’exercice - - - - - - 275 675 275 675 Autres éléments du résultat global pour l’exercice, après impôt - - (10 ) (487 ) 19 172 - (1 623 ) 17 052 Total du résultat global de l’exercice - - (10 ) (487 ) 19 172 - 274 052 292 727



Transactions dont le paiement est fondé sur des actions - 7 046 - - - - - 7 046 Options d’achat d’actions exercées 25 915 (4,554 ) - - - - - 21 361 Émission d’actions, après dépenses 425 350 - - - - - - 425 350 Dividendes aux propriétaires de la Société - - - - - - (72 735 ) (72 735 ) Rachat d’actions propres (12 025 ) - - - - - (25 996 ) (38 021 ) Règlement net des unités d’actions restreintes 1 894 (2 258 ) - - - - (4 479 ) (4 843 ) Total des transactions avec les propriétaires inscrites directement dans les capitaux propres 441 134 234 - - - - (103 210 ) 338 158



Solde au 31 décembre 2020* 1 120 049 19 783 (379 ) - (154 344 ) - 803 503 1 788 612 * Retraité pour changement de méthode comptable suite à la décision de l'ordre du jour du Comité d'interprétation des IFRS 2021 sur le coût de configuration ou de personnalisation d’ententes de services infonuagiques (IAS 38 Immobilisations incorporelles). Le résultat a été une diminution des actifs incorporels de 2 110 $, une diminution des passifs d'impôt différé de 545 $ et une diminution des bénéfices non répartis de 1 565 $ reflétés dans les soldes de côture au 31 décembre 2019.



TFI International Inc. ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE NON AUDITÉS

EXERCICES CLOS LES 31 DÉCEMBRE 2021 ET 2020

(en milliers de dollars US) 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Bénéfice net pour l’exercice 664 361 275 675 Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles 225 007 170 520 Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 112 782 80 496 Amortissement des immobilisations incorporelles 55 243 48 213 Transactions dont le paiement est fondé sur des actions 15 424 7 046 Charges financières, montant net 73 018 53 910 Charge d’impôt sur le résultat 151 806 86 982 Profit sur la vente d’une entreprise - (306 ) Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses (193 549 ) (4 008 ) Profit sur la vente d’immobilisations corporelles (24 625 ) (7 882 ) Profit sur la décomptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation (1 282 ) (1 159 ) Profit sur la vente d’actifs détenus en vue de la vente (12 209 ) (11 899 ) Perte sur la disposition d’immobilisations incorporelles 1 - Avantages du personnel (20 193 ) (1 656 ) Provisions après les paiements 21 890 7 930 1 067 674 703 862 Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement opérationnel 41 940 33 661 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant ce qui suit : 1 109 614 737 523 Intérêts payés (65 453 ) (50 366 ) Impôt sur le revenu payé (188 810 ) (73 256 ) Règlement d’un contrat dérivé - (3 039 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 855 351 610 862 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles (268 656 ) (142 710 ) Produits de la vente d’immobilisations corporelles 92 842 52 116 Produits de la vente d’actifs détenus en vue de la vente 19 869 24 480 Achats d’immobilisations incorporelles (7 143 ) (1 665 ) Produits de la vente d’une entreprise - 2 351 Regroupements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (1 008 131 ) (327 650 ) Achats de placements (35 913 ) (7 446 ) Produits de la vente de placements 40 686 - Produits du recouvrement de billets à ordre - 18 892 Autres 3 789 3 151 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (1 162 657 ) (378 481 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Diminution du découvert bancaire (7 173 ) (2 231 ) Produits tirés de la dette à long terme 661 039 33 175 Remboursement de la dette à long terme (43 868 ) (191 221 ) Augmentation (diminution) nette de la facilité de crédit renouvelable 118 859 (326 201 ) Remboursement des obligations locatives (115 336 ) (82 587 ) (Diminution) augmentation des autres passifs financiers (11 216 ) 4 738 Dividendes versés (85 386 ) (67 604 ) Rachat d’actions propres (198 153 ) (38 021 ) Produits tirés de l’exercice d’options d’achat d’actions 20 114 21 361 Rachat d’actions propres pour le règlement d’unités d’actions restreintes (16 579 ) (4 843 ) Produits de l’émission d’actions ordinaires, après les charges - 425 350 Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 322 301 (228 084 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 14 995 4 297 Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de l’exercice 4 297 - Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de l’exercice 19 292 4 297

INFORMATION SECTORIELLE Information géographique (non auditée) Les revenus sont attribués aux emplacements géographiques en fonction de l’emplacement du service. Livraison de Transport Transport colis et de lots de lots courrier brisés complets Logistique Éliminations Total 2021 Canada 641 449 576 311 912 166 269 568 (31 193 ) 2 368 301 États-Unis - 2 239 079 1 250 586 1 370 843 (30 041 ) 4 830 467 Mexique - - - 21 661 - 21 661 Total 641 449 2 815 390 2 162 752 1 662 072 (61 234 ) 7 220 429 2020 Canada 529 155 517 199 725 347 239 413 (26 019 ) 1 985 095 États-Unis - 72 036 1 023 012 686 811 (4 726 ) 1 777 133 Mexique - - - 18 906 - 18 906 Total 529 155 589 235 1 748 359 945 130 (30 745 ) 3 781 134

Livraison de colis et courrier (non audité) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars US) 2021 % 2020 % 2021 % 2020 % Total des revenus 177 368 167 555 641 449 529 155 Surcharge de carburant (27 294 ) (13 461 ) (81 302 ) (47 665 ) Revenus 150 074 100,0 % 154 094 100,0 % 560 147 100,0 % 481 490 100,0 % Charges liées aux matières et aux services (déduction faite de la surcharge de carburant) 60 636 40,4 % 72 115 46,8 % 243 786 43,5 % 220 741 45,8 % Charges liées au personnel 39 060 26,0 % 39 821 25,8 % 154 820 27,6 % 133 552 27,7 % Autres charges opérationnelles 6 905 4,6 % 6 234 4,0 % 26 762 4,8 % 23 145 4,8 % Amortissement des immobilisations corporelles 3 297 2,2 % 3 168 2,1 % 12 392 2,2 % 11 539 2,4 % Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 3 300 2,2 % 3 210 2,1 % 13 109 2,3 % 12 871 2,7 % Amortissement des immobilisations incorporelles 186 0,1 % 248 0,2 % 903 0,2 % 947 0,2 % (Profit) perte sur la vente de matériel roulant et d’équipement (23 ) -0,0 % (10 ) -0,0 % (59 ) -0,0 % 43 0,0 % Profit sur la décomptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation - - 0 0,0 % (7 ) -0,0 % (10 ) -0,0 % Profit sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente - - (93 ) -0,1 % - - (91 ) -0,0 % Perte sur la disposition d’immobilisations incorporelles - - - - 1 0,0 % - - Bénéfice opérationnel 36 713 24,5 % 29 401 19,1 % 108 440 19,4 % 78 753 16,4 % BAIIA ajusté1 43 496 29,0 % 35 934 23,3 % 134 845 24,1 % 104 019 21,6 % Rendement du capital investi1 25,3 % 18,2 % 1 Il s’agit d’une mesure non confirme aux IFRS. Pour un rapprochement, veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières» ci-dessous. Données opérationnelles (non audité) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (Revenus en dollars américains) 2021 2020 Variation % 2021 2020 Variation % Revenus par livre (incluant le carburant) 0,43 $ 0,40 $ 0,03 $ 7,5 % 0,44 $ 0,36 $ 0,08 $ 21,6 % Revenus par livre (excluant le carburant) 0,36 $ 0,36 $ - $ - 0,39 $ 0,33 $ 0,06 $ 16,7 % Revenus par expédition (excluant le carburant) 6,11 $ 5,88 $ 0,23 $ 3,9 % 6,21 $ 5,67 $ 0,53 $ 9,4 % Tonnage (en milliers de tonnes métriques) 187 192 (5 ) -2,6 % 656 658 (2 ) -0,3 % Expéditions (en milliers) 24 581 26 185 (1 604 ) -6,1 % 90 257 84 854 5 403 6,4 % Poids moyen par expédition (en lb) 16,77 16,16 0,61 3,8 % 16,03 17,09 (1,06 ) -6,2 % Nombre moyen de véhicules 1 139 1 008 131 13,0 % 1 069 1 023 46 4,5 % Revenus hebdomadaires, par véhicule (incluant le carburant, en milliers de dollars US) 11,98 $ 12,79 $ (0,81 ) $ -6,2 % 11,54 $ 9,95 $ 1,59 $ 16,0 %

Transport de lots brisés (non audité) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars US) 2021 % 2020 % 2021 % 2020 % Total des revenus 959 546 157 628 2 815 390 589 235 Surcharge de carburant (136 635 ) (16 547 ) (374 750 ) (66 384 ) Revenus 822 911 100,0 % 141 081 100,0 % 2 440 640 100,0 % 522 851 100,0 % Charges liées aux matières et aux services (déduction faite de la surcharge de carburant) 274 166 33,3 % 67 140 47,6 % 848 273 34,8 % 252 334 48,3 % Charges liées au personnel 348 237 42,3 % 33 338 23,6 % 1 022 214 41,9 % 116 257 22,2 % Autres charges opérationnelles 60 196 7,3 % 3 587 2,5 % 155 992 6,4 % 16 593 3,2 % Amortissement des immobilisations corporelles 25 846 3,1 % 4 886 3,5 % 73 242 3,0 % 19 407 3,7 % Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 9 398 1,1 % 5 546 3,9 % 33 050 1,4 % 22 555 4,3 % Amortissement des immobilisations incorporelles 2 495 0,3 % 2 179 1,5 % 9 768 0,4 % 8 392 1,6 % Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses - 0,0 % - 0,0 % (181 549 ) -7,4 % - 0,0 % Profit sur la vente de matériel roulant et d’équipement (842 ) -0,1 % (62 ) -0,0 % (907 ) -0,0 % (519 ) -0,1 % Profit sur la décomptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation (35 ) -0,0 % (6 ) -0,0 % (573 ) -0,0 % (175 ) -0,0 % (Profit) perte sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente 1 0,0 % 9 0,0 % (1 624 ) -0,1 % 57 0,0 % Bénéfice opérationnel 103 449 12,6 % 24 464 17,3 % 482 754 19,8 % 87 950 16,8 % BAIIA ajusté1 141 189 17,2 % 37 084 26,3 % 415 641 17,0 % 138 361 26,5 % 1 Il s’agit d’une mesure non confirme aux IFRS. Pour un rapprochement, veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières» ci-dessous.

Données opérationnelles (non audité) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (Revenus en dollars américains) 2021 2020 Variation % 2021 2020 Variation % Transport de lots brisés - États-Unis Revenus (en milliers de dollars)1 568 761 625 568 136 NM 1 586 228 2 692 1 583 537 NM Ratio d’exploitation ajusté2 89,4 % 87,7 % 90,1 % 88,2 % Revenus par cent livres (excluant le carburant)1 29,20 $ - 29,20 $ 28,52 $ - 28,52 $ Revenus par expédition (excluant le carburant)1 310,97 $ - 310,97 $ 299,91 $ - 299,91 $ Tonnage (en milliers de tonnes)1 974 - 974 2 781 - 2 781 Expéditions (en milliers)1 1 829 - 1 829 5 289 - 5 289 Poids moyen par expédition (en lb)1 1 065 - 1 065 1 052 - 1 052 Distance moyenne par trajet (en miles)1 1 110 - 1 110 1 089 - 1 089 Nombre moyen de véhicules4 4 583 8 4 575 NM 4 866 8 4 858 NM Rendement du capital investi2,3 - - Transport de lots brisés - Canada Revenus (en milliers de dollars) 144 697 141 081 3 616 2,6 % 556 891 522 842 34 049 6,5 % Ratio d’exploitation ajusté2 78,3 % 82,7 % 79,9 % 83,2 % Revenus par cent livres (excluant le carburant) 11,13 $ 10,15 $ 0,98 $ 9,7 % 10,80 $ 9,77 $ 1,03 $ 10,5 % Revenus par expédition (excluant le carburant) 223,30 $ 215,72 $ 7,58 $ 3,5 % 222,40 $ 213,06 $ 9,34 $ 4,4 % Tonnage (en milliers de tonnes) 650 695 (45 ) -6,5 % 2 579 2 675 (96 ) -3,6 % Expéditions (en milliers) 648 654 (6 ) -0,9 % 2 504 2 454 50 2,0 % Poids moyen par expédition (en lb) 2 006 2 125 (119 ) -5,6 % 2 060 2 180 (120 ) -5,5 % Distance moyenne par trajet (en miles) 791 811 (20 ) -2,5 % 773 818 (45 ) -5,5 % Nombre moyen de véhicules 810 894 (84 ) -9,4 % 837 910 (73 ) -8,0 % Rendement du capital investi2 17,8 % 13,6 % 1 Les statistiques opérationnelles excluent les résultats de Ground Freight Pricing (« GFP ») 2 Il s’agit d’une mesure non confirme aux IFRS. Pour un rapprochement, veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières» ci-dessous.

3 Le rendement du capital investi pour le secteur du transport de lots brisés des États-Unis n’est pas divulgué, car les renseignements annuels complets ne sont pas encore disponibles.

4 Le nombre moyen de véhicules pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 a été ajusté pour calculer la moyenne depuis l'acquisition de UPS Freight le 30 avril 2021.

Transport de lots complets (non audité) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars US) 2021 % 2020 % 2021 % 2020 % Total des revenus 584 009 477 262 2 162 752 1 748 359 Surcharge de carburant (77 577 ) (39 127 ) (261 595 ) (163 522 ) Revenus 506 432 100,0 % 438 135 100,0 % 1 901 157 100,0 % 1 584 837 100,0 % Charges liées aux matières et aux services (déduction faite de la surcharge de carburant) 221 538 43,7 % 188 660 43,1 % 823 645 43,3 % 654 220 41,3 % Charges liées au personnel 160 351 31,7 % 135 911 31,0 % 604 041 31,8 % 503 242 31,8 % Autres charges opérationnelles 19 193 3,8 % 14 323 3,3 % 66 468 3,5 % 52 337 3,3 % Amortissement des immobilisations corporelles 35 652 7,0 % 34 986 8,0 % 137 301 7,2 % 136 859 8,6 % Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 15 087 3,0 % 10 055 2,3 % 52 680 2,8 % 32 229 2,0 % Amortissement des immobilisations incorporelles 5 960 1,2 % 5 171 1,2 % 21 580 1,1 % 19 891 1,3 % Profit sur la vente d’une entreprise – 0,0 % (306 ) -0,1 % – 0,0 % (306 ) -0,0 % Profit sur la vente de matériel roulant et d’équipement (6 338 ) -1,3 % (2 129 ) -0,5 % (23 747 ) -1,2 % (7 785 ) -0,5 % Profit sur la décomptabilisation d’actifs au titre de droits d’utilisation (160 ) -0,0 % (13 ) -0,0 % (431 ) -0,0 % (332 ) -0,0 % Profit sur la vente de terrains et bâtiments et d’actifs détenus en vue de la vente (6 649 ) -1,3 % (2 127 ) -0,5 % (10 569 ) -0,6 % (11 864 ) -0,7 % Profit sur la disposition d’immobilisations incorporelles (5 ) -0,0 % – – – 0,0 % – – Bénéfice opérationnel 61 803 12,2 % 53 604 12,2 % 230 189 12,1 % 206 346 13,0 % BAIIA ajusté1 111 848 22,1 % 101 383 23,1 % 431 181 22,7 % 383 155 24,2 % 1 Il s’agit d’une mesure non confirme aux IFRS. Pour un rapprochement, veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières» ci-dessous.

Données opérationnelles Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (non audité) 2021 2020 Variation % 2021 2020 Variation % Transport conventionnel de lots complets - É.-U. Revenus (en milliers de dollars US) 186 988 161 476 25 512 15,8 % 734 027 632 590 101 437 16,0 % Ratio d’exploitation ajusté 95,5 % 91,5 % 93,3 % 92,0 % Millage total (en milliers) 83 335 86 427 (3 092 ) -3,6 % 348 870 349 349 (479 ) -0,1 % Nombre moyen de tracteurs 3 447 2 932 515 17,6 % 3 294 2 949 345 11,7 % Nombre moyen de remorques 11 984 11 005 979 8,9 % 11 751 10 938 813 7,4 % Âge des tracteurs 3,1 2,2 0,9 42,7 % 3,1 2,2 0,1 42,7 % Âge des remorques 7,9 6,6 1,3 19,7 % 7,9 6,6 1,3 19,7 % Nombre moyen d’entrepreneurs indépendants 391 560 (169 ) -30,1 % 468 509 (42 ) -8,1 % Rendement du capital investi1 5,3 % 5,3 % Transport conventionnel de lots complets - Canada Revenus (en milliers de dollars US) 73 786 58 497 15 288 26,1 % 250 177 206 418 43 759 21,2 % Ratio d’exploitation ajusté 88,4 % 85,2 % 87,9 % 86,3 % Millage total (en milliers) 26 467 23 095 3 372 14,6 % 92 236 89 212 3 024 3,4 % Nombre moyen de tracteurs 728 623 105 16,9 % 640 606 34 5,5 % Nombre moyen de remorques 3 401 2 809 592 21,1 % 2 884 2 796 88 3,1 % Âge des tracteurs 4,1 2,5 1,6 64,5 % 4,1 2,5 1,6 64,5 % Âge des remorques 7,5 5,9 1,6 27,4 % 7,5 5,9 1,6 27,4 % Nombre moyen d’entrepreneurs indépendants 324 314 10 3,3 % 306 302 4 1,5 % Rendement du capital investi1 10,9 % 11,4 % Transport spécialisé de lots complets Revenus (en milliers de dollars US) 247 641 219 093 28 549 13,0 % 923 683 749 655 174 028 23,2 % Ratio d’exploitation ajusté 84,6 % 86,9 % 84,8 % 84,6 % Nombre moyen de tracteurs 2 356 2 314 43 1,8 % 2 329 2 096 233 11,1 % Nombre moyen de remorques 7 029 6 619 410 6,2 % 6 773 6 251 522 8,3 % Âge des tracteurs 4,0 4,0 (0,0 ) -0,8 % 4,0 4,0 (0,0 ) -0,8 % Âge des remorques 12,7 12,9 (0,2 ) -1,9 % 12,7 12,9 (0,2 ) -1,9 % Nombre moyen d’entrepreneurs indépendants 1 168 1 132 36 3,2 % 1 114 1 115 (1 ) -0,1 % Rendement du capital investi1 11,2 % 9,9 % 1 Il s’agit d’une mesure non confirme aux IFRS. Pour un rapprochement, veuillez vous reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières» ci-dessous.



Logistique (non audité) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars US) 2021 % 2020 % 2021 % 2020 % Total des revenus 441 086 327 689 1 662 072 945 130 Surcharge de carburant (13 525 ) (5 370 ) (41 146 ) (21 674 ) Revenus 427 561 100,0 % 322 319 100,0 % 1 620 926 100,0 % 923 456 100,0 % Charges liées aux matières et aux services (déduction faite de la surcharge de carburant) 323 164 75,6 % 241 798 75,0 % 1 223 846 75,5 % 668 225 72,4 % Charges liées au personnel 29 419 6,9 % 24 381 7,6 % 116 523 7,2 % 93 579 10,1 % Autres charges opérationnelles 32 443 7,6 % 19 983 6,2 % 111 742 6,9 % 48 012 5,2 % Amortissement des immobilisations corporelles 375 0,1 % 596 0,2 % 1 581 0,1 % 2 336 0,3 % Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation 3 442 0,8 % 3 138 1,0 % 13 943 0,9 % 13 204 1,4 % Amortissement des immobilisations incorporelles 5 776 1,4 % 5 608 1,7 % 22 684 1,4 % 17 889 1,9 % Profit réalisé sur une acquisition à des conditions avantageuses - - - - (12 000 ) -0,7 % (4 008 ) -0,4 % Perte sur la vente de matériel roulant et d’équipement 70 0,0 % 368