TFI International complète son placement privé de billets de premier rang de 500 M$ US

MONTRÉAL, 13 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui la conclusion de l’émission et de la vente annoncés précédemment d’un montant total de 500 M$ US de billets de premier rang comportant quatre tranches dans le cadre d’une transaction de placement privé dirigée par Prudential Private Capital, à des entités incluant, mais sans s’y limiter, Guggenheim Investments, les clients de MetLife Investment Management, LLC, Voya Investment Management, LLC et Barings LLC. Tel qu’annoncé précédemment, le financement a un effet de levier neutre dans une perspective de dette nette, et TFI International a l’intention d’utiliser le produit net principalement pour rembourser la dette existante, pour étendre considérablement les échéances de 8 à 15 ans à taux fixes, ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise qui peuvent inclure des acquisitions.



À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États‑Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour accroître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes:

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés inclus dans le présent communiqué sont des « informations prospectives ou des énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, de l’article 27A de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ces énoncés sont assujettis aux règles d’exonération créées par ces articles et par la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, dans sa version modifiée, y compris les déclarations concernant le placement privé de billets de premier rang et la clôture prévue de celui-ci. Ces énoncés prospectifs sont définis par l’utilisation de termes et d’expressions comme « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire », « à sa connaissance », « pourrait », « prétendre », « concevoir », « objectif », « espérer », « compter faire », « probable », « projeter de », « chercher à », « devoir », « cibler », « continuer », ou des expressions semblables, ainsi que la forme négative de ces termes, y compris la mention de certaines hypothèses, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à divers risques et incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de TFI International, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les informations prospectives. L’utilisation du produit net du placement privé de billets de premier rang dont il est fait référence dans ce communiqué est soumise à de nombreux facteurs y compris, mais sans s’y limiter, des facteurs importants divulgués antérieurement et de temps à autre dans les documents déposés par TFI International auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes de TFI International à la date du présent communiqué (ou à la date indiquée de leur formulation) et, par conséquent, peuvent être modifiés après cette date. Toutefois, TFI International décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, à moins que la loi applicable ne l’exige.