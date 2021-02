TFI International fait l'acquisition de Fleetway Transport Inc.

MONTRÉAL, 01 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Fleetway Transport Inc. (« Fleetway »). Fondée en 1983 et basée à Brantford, en Ontario, Fleetway est un fournisseur de transport de lots complets, de charges lourdes et de services de logistique, incluant, entre autres, des remorques à plate-forme, des remorques à rideau et des remorques à plate-forme surbaissée. Fleetway assure également l'entreposage et le transport d'équipements de réfrigération.



Fleetway dessert l'Amérique du Nord à partir de ses trois installations de Brantford qui comprennent son siège social/terminal ainsi que des entrepôts intérieurs et extérieurs. Sa main-d'œuvre, composée de plus de 100 professionnels, exploite plus de 80 tracteurs et plus de 250 remorques, remorques à plate-forme, plates-formes surbaissées et fardiers. Les revenus de Fleetway proviennent du transport d'équipements forestiers, d'équipements de réfrigération et de biens de consommation emballés pour diverses industries. Fleetway, qui génère environ 25 M$ CA de revenus annuels, fonctionnera comme une unité autonome au sein du secteur de transport spécialisé de lots complets de TFI International. Le président, David Rees, et le vice-président des finances, Scott Walker, demeureront chez Fleetway.

« Fleetway opère une entreprise unique et rentable de transport de charges lourdes et de remorques spécialisées, qui est hautement synergique avec notre réseau actuel », a déclaré Alain Bédard, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de TFI International. « L'expansion de la réputation solide de Fleetway avec sa clientèle, établie au fil des ans, est l'une des multiples possibilités de croissance qui comprennent l'expansion des activités de Fleetway dans des régions comme le Mexique, en tirant parti de nos filiales, et en utilisant nos capacités de courtage pour augmenter leur chiffre d’affaires. Conformément à notre approche d’affaires à long terme, nous voyons également des possibilités d'améliorer l'utilisation des actifs. Nous souhaitons la bienvenue à David, Scott et à toute leur équipe, et nous sommes heureux de soutenir l'expansion des activités de Fleetway en tant que nouveau membre de la famille des sociétés TFI ».

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour accroître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes:

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et ces déclarations sont soumises à la sphère de sécurité créée par ces sections et par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, tel que modifié. Ces déclarations peuvent être identifiées par l'utilisation de termes ou d'expressions tels que « s'attend à », « estime », « projette », « croit », « anticipe », « planifie », « a l'intention », « va », « attend » et d'autres termes et expressions similaires. Dans le présent communiqué de presse, les déclarations concernant l'acquisition et les résultats financiers attendus et les opérations futures de l'entreprise acquise sont des déclarations prospectives. Les déclarations prévisionnelles sont basées sur les convictions et les attentes actuelles de notre direction et sont intrinsèquement soumises à des risques et des incertitudes, dont certains ne peuvent être prévus ou quantifiés, ce qui pourrait entraîner des différences importantes entre les événements futurs et les résultats réels et ceux qui sont énoncés, envisagés ou sous-jacents aux déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes comprennent notamment : la clôture de l'acquisition peut ne pas avoir lieu en raison de l'échec des conditions de clôture, y compris les consentements gouvernementaux et/ou de tiers requis, la clôture peut avoir lieu mais les résultats d'exploitation attendus peuvent ne pas être atteints en raison de divers facteurs, y compris ceux divulgués dans nos dépôts auprès des autorités réglementaires canadiennes et de la Commission. TFI décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles afin de refléter les résultats réels ou les changements dans les facteurs affectant les informations prévisionnelles.

