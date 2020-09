TFI International : signe un accord pour acquérir DLS Worldwide

Plus grande acquisition en logistique et courtage à ce jour renforcera les capacités de TFI aux États-Unis

Montréal, Québec, le 15 septembre 2020 - TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé une entente définitive pour acquérir DLS Worldwide (« DLS »), une entreprise de R.R. Donnelley & Sons Company. Fondée en 2006 et basée à Bolingbrook, en Illinois, DLS fournit des services de logistique à travers un réseau de logistique tierce partie (« 3PL ») de personnel en vente interne, d'agents commerciaux mandatés et d'environ 140 postes agents. Les principaux modes de transport de DLS incluent le transport de lots brisés, le transport de lots complets, l'expédition de fret, l'expédition accélérée, la livraison de colis et le transport intermodal. L'acquisition de 225 M$ US est prévue se conclure au cours des 60 prochains jours sous réserve des conditions habituelles de clôture, incluant un examen et une approbation réglementaires.

Au cours d'une récente période de 12 mois, DLS a généré plus de 550 M$ US en revenus, incluant les ventes intercompagnies qui sont prévues continuer après la clôture. TFI prévoit que l'entreprise acquise générera environ 22,5 M$ US en bénéfice opérationnel au cours des quatre premiers trimestres complets suivant la clôture, avant les synergies potentielles ainsi que l'amortissement hors trésorerie des actifs intangibles et les ajustements comptables liés à l'acquisition. Dirigés par son président, Thomas Griffin, l'équipe dévouée d'employés et d'agents de DLS sert une clientèle diversifiée et de longue date chevauchant un vaste éventail de marchés finaux, notamment la fabrication, les produits de consommation au détail et en gros, la technologie, et l'impression et le courrier. L'entreprise acquise opérera de manière autonome au sein du secteur de la logistique de TFI International sous son nouveau nom « TForce Worldwide Inc. » ou « TFWW ».

« Nous sommes impatients d'accueillir Thomas et son équipe impressionnante chez TFI International, où l'entreprise de DLS pourra poursuivre son parcours fructueux tout en développant de manière significative notre présence et nos capacités aux États-Unis », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « Le modèle allégé en actifs de l'entreprise de DLS élargira notre portée grâce à un réseau important de partenaires agents et représente une opportunité incontestable en tant que premier fournisseur principal de services de logistique aux États-Unis axé principalement sur le transport de lots brisés. Nous sommes impatients de soutenir la croissance continue de l'entreprise de DLS au sein de la famille de compagnies de TFI. »

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables canadiennes, ainsi que de l'article 27A de la Securities Act of 1933des États-Unis, dans sa version modifiée, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934des États-Unis, dans sa version modifiée, et ces énoncés sont assujettis aux règles d'exonération créées par ces articles et par la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, dans sa version modifiée. On peut reconnaître ces énoncés par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « s'attendre à », « estimer », « projeter », « croire », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « anticiper » ainsi que d'autres termes et expressions similaires. Dans le présent communiqué, les énoncés qui concernent l'acquisition et les résultats financiers prévus et les activités futures de l'entreprise acquise sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions et les attentes actuelles de notre direction et ils sont, de par leur nature, assujettis à des risques et des incertitudes, dont certains ne peuvent être prédis ou quantifiés, ce qui peut faire en sorte que les événements futurs et les résultats réels diffèrent considérablement de ceux présentés ou envisagés dans les énoncés prospectifs ou qui sont sous-jacents aux énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les suivants : la clôture de l'acquisition pourrait ne pas avoir lieu parce que les conditions de clôture ne sont pas respectées, y compris parce que les consentements gouvernementaux et/ou de tiers requis n'ont pas été obtenus; la clôture pourrait avoir lieu mais les résultats d'exploitation attendus pourraient ne pas être obtenus en raison de divers facteurs, y compris ceux divulgués dans les documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation canadiens et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. TFI décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs afin de tenir compte des résultats réels ou en raison de changements touchant les facteurs ayant une incidence sur l'information prospective.