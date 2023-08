TG Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique entièrement intégrée et à vocation commerciale. La société se concentre sur l'acquisition, le développement et la commercialisation de nouveaux traitements pour les maladies des cellules B. Ses candidats médicaments cliniques comprennent l'Ublituximab (AcM anti-CD20), le TG-1701 (inhibiteur de BTK) et le TG-1801 (AcM bispécifique anti-CD47/CD19). BRIUMVI est un anticorps monoclonal anti-CD20 pour le traitement du RMS, qui comprend le syndrome cliniquement isolé, la maladie récurrente-rémittente et la maladie progressive secondaire active. TG-1701 est un nouvel inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), disponible par voie orale et lié de manière covalente, qui présente une sélectivité vis-à-vis de la BTK dans le cadre d'un criblage in vitro des kinases. TG-1801 est un anticorps bispécifique CD47 et CD19. Il s'agit de la thérapie qui cible à la fois CD19, un marché spécifique des cellules B exprimé dans toutes les tumeurs malignes à cellules B, et CD47. Elle évalue des produits, des technologies et des entreprises complémentaires en vue de l'octroi de licences, de partenariats, d'acquisitions et/ou d'investissements.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale