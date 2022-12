La FDA américaine approuve le médicament de TG Therapeutics contre la sclérose en plaques ; les actions bondissent

L'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine porte à trois le nombre de médicaments disponibles pour le traitement de cette maladie et pourrait contribuer à atténuer le coup porté aux finances de la société par le retrait de son médicament contre le cancer lymphatique plus tôt cette année.

TG Therapeutics a déclaré qu'elle prévoyait de lancer le médicament, commercialisé sous le nom de Briumvi, au cours du premier trimestre de 2023, mais n'a pas donné de détails sur son prix.

Chris Howerton, analyste chez Jefferies, a déclaré avant l'approbation qu'il s'attendait à ce que le prix du médicament soit de l'ordre de 30 000 dollars par patient et par an. En comparaison, l'Ocrevus de Roche a un prix catalogue actuel d'environ 68 000 $ par an.

La sclérose en plaques est une maladie neurologique dans laquelle le système immunitaire attaque les cellules du cerveau, provoquant des handicaps moteurs. Elle touche environ 400 000 personnes aux États-Unis, selon le National Institutes of Health.

Contrairement aux autres médicaments contre la sclérose en plaques qui ciblent les cellules T, Briumvi appartient à une classe de médicaments qui s'attaquent au rôle des cellules B dans la conduite de l'inflammation qui est au cœur de la maladie neurologique.

L'approbation, qui s'accompagne d'une mise en garde contre les réactions à la perfusion du médicament, se fonde sur une étude de stade avancé qui a montré que le médicament était efficace pour réduire les taux de rechute annualisés chez les patients.

Les actions de la société basée à New York se négociaient à un sommet de plus de 10 mois de 11,48 $.