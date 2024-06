TH International Limited est une société principalement engagée dans le développement et l'exploitation de restaurants de café, de beignets et de thé en Chine continentale, sous la marque Tim Hortons. La société propose du café fraîchement préparé, du thé et d'autres boissons, des pains et des accompagnements, ainsi que des sandwiches. La société propose également des commandes numériques, y compris des livraisons et des commandes mobiles à emporter. La chaîne de restaurants de la société comprend des établissements appartenant à la société et des établissements franchisés.

Secteur Transformation des aliments