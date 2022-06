Thai Beverage Public Company Limited : UOB Kay Hian à l'achat

Données financières THB USD EUR CA 2022 268 Mrd 7 639 M 7 270 M Résultat net 2022 28 745 M 818 M 779 M Dette nette 2022 162 Mrd 4 610 M 4 387 M PER 2022 14,4x Rendement 2022 3,40% Capitalisation 414 Mrd 11 789 M 11 219 M VE / CA 2022 2,15x VE / CA 2023 1,93x Nbr Employés 0 Flottant 99,0% Graphique THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 16,48 THB Objectif de cours Moyen 22,39 THB Ecart / Objectif Moyen 35,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Thapana Sirivadhanabhakdi President, Chief Executive Officer & Director Sithichai Chaikriangkrai Executive Director & Senior Executive VP-Finance Charoen Sirivadhanabhakdi Executive Chairman Pisanu Vichiensanth Executive Director & SEVP-Technology & Engineering Ueychai Tantha-Obhas Director & Senior Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED -1.52% 11 789 DIAGEO PLC -15.01% 96 362 PERNOD RICARD -19.91% 46 202 BROWN-FORMAN CORPORATION -9.36% 31 171 RÉMY COINTREAU -28.55% 8 152 EMPERADOR INC. -14.42% 5 233