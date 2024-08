Thai Beverage Public Company Limited est une entreprise thaïlandaise spécialisée dans la production et la distribution de boissons alcoolisées et non alcoolisées et de produits alimentaires. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : Les spiritueux, la bière, les boissons non alcoolisées et l'alimentation. Son secteur des spiritueux est engagé dans la production et la vente de produits spiritueux de marque et de sodas. Le secteur de la bière produit et vend des matières premières, des bières de marque, du soda Chang et de l'eau Chang. Le segment des boissons non alcoolisées produit et vend de l'eau de marque, du café prêt à boire, des boissons énergisantes, du thé vert et des boissons aromatisées aux fruits. Le segment des produits alimentaires se consacre à la production et à la vente de produits alimentaires et de boissons. Ses produits comprennent Mekhong, SangSom, BLEND 285, CROWN 99, Old Pulteney 12 ans d'âge, MacArthur's, Grand Royal Black, est Cola, est PLAY Strawberry et d'autres. Ses secteurs géographiques comprennent la Thaïlande, la République socialiste du Viêt Nam et l'outre-mer.