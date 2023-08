Thai Group Holdings Public Company Limited est une société holding basée en Thaïlande. La société est engagée dans la souscription d'assurances vie, la souscription d'assurances non-vie, le leasing, les services de location-vente, le prêt et la vente de voitures d'occasion. La société opère à travers quatre segments : L'assurance vie, l'assurance non-vie, le crédit-bail et les autres activités. L'activité d'assurance vie de la société propose des assurances vie ordinaires, telles que l'assurance vie entière, l'assurance temporaire et l'assurance mixte, l'assurance vie collective et l'assurance vie institutionnelle. Son activité d'assurance non-vie fournit une assurance directe et une réassurance. Le secteur du crédit-bail propose le crédit-bail automobile, la location-vente de voitures neuves, la location-vente de voitures d'occasion, le prêt renouvelable, le prêt d'affacturage et le financement de projets.

Secteur Assurance vie et santé