Le fabricant thaïlandais d'aliments pour animaux i-Tail prévoit de lever jusqu'à 590 millions de dollars lors de son introduction en bourse.

i-Tail Crop, une unité du plus grand fabricant de thon au monde, Thai Union, a fixé une fourchette de prix d'introduction en bourse entre 30 bahts et 32 bahts, proposant entre 600 millions et 660 millions d'actions, soit 22 % de l'entreprise.

Le prix final de l'action sera annoncé d'ici le 28 novembre, a déclaré Thai Union dans un document séparé mardi.

L'introduction en bourse serait la deuxième plus importante de cette année en Thaïlande après la cotation d'un milliard de dollars de Thai Life Insurance en juillet et dépasserait la première vente d'actions de 17,4 milliards de bahts du producteur de viande Betagro.

L'opération intervient à un moment difficile pour les actions thaïlandaises, l'indice de référence ayant baissé d'environ 2 % depuis le début de l'année.

Betagro a également vu le prix de ses actions chuter de 9% lors de son entrée sur le marché au début du mois.

Les teneurs de livres d'i-Tail sont Credit Suisse, HSBC, Finansia Syrus Securities et Krungthai XSpring Securities.