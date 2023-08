Thaifoods Group Public Company Limited est une entreprise thaïlandaise qui produit du poulet et distribue des produits à base de poulet congelés et réfrigérés. La société est également engagée dans la production et la distribution de porcs, la production et la distribution d'aliments pour animaux et la production et la distribution de produits transformés. La société exerce ses activités dans cinq secteurs : L'activité avicole, l'activité porcine, l'activité de provenderie, l'activité de vente au détail et l'activité autre. Le secteur de la volaille produit et vend une variété de viande de poulet, y compris des poulets entiers et des morceaux de poulet. L'activité porcine concerne l'élevage de porcs. La société exploite également plusieurs usines d'aliments pour animaux qui produisent des aliments pour animaux, utilisés principalement pour l'élevage de ses poulets et de ses porcs, mais également vendus à des clients tiers. Les catégories de produits de la société comprennent les produits de poulet congelés, les aliments transformés, les aliments pour porcs et les aliments pour animaux.

Secteur Transformation des aliments