Thales : Barclays initie un suivi à 'pondérer en ligne'

Barclays initie une couverture de Thales avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours fixé à 85 euros, prévenant que 'l'exposition à la défense continuera de peser sur la valorisation' du groupe d'électronique.



'Les actions de Thales se négocient sur un ratio EV / EBIT de 10,3 fois, impliquant un rendement FCF de 7% sur 2022, ce qui est bon marché pour une société axée sur l'ingénierie et le développement de logiciels', estime le broker.



'À notre avis, cependant, pour déclencher une réévaluation, le groupe devra démontrer que le marché numérique peut générer des rendements plus élevés', nuance-t-il, considérant que 'cela est peu probable dans les six à 12 prochains mois'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.