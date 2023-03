Thales : JPMorgan relève son conseil à 'surpondérer'

JPMorgan a relevé lundi sa recommandation sur le titre Thales de 'neutre' à 'surpondérer' avec un objectif de cours maintenu à 160 euros.



Le bureau d'études - qui avait dégradé son conseil sur le titre en novembre dernier - estime qu'après une sous-performance de l'ordre de 10% par rapport au reste du secteur depuis le début de l'année, le titre est redevenu 'plus attractif'.



Dans une note consacrée aux acteurs européens de la défense, souligne par ailleurs que le projet d'augmenter le budget de l'Armée française annoncé en janvier dernier par le président Macron (+7% annuels prévus en moyenne sur la période 2024-2030) confère à Thales une visibilité 'sans précédent' sur sa croissance à long terme.



