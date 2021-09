Thales : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Thales, avec un objectif de cours inchangé, à 102 euros, alors qu'hier l'Australie a annoncé opter pour l'acquisition de sous-marins nucléaires auprès des Etats-Unis et du Royaume-Uni.



Cette annonce sonne comme un camouflet pour Naval Group (dont Thales détient 35%) qui avait signé en 2016 un contrat de 56 MdsE sur l'ensemble de la durée de vie, pour la fourniture de 12 sous-marins à propulsion classique.



' A ce stade, seule la première phase du contrat avait été effectivement signée ' souligne Oddo, pour qui la décision de Canberra ' démontre l'incapacité de Thales à faire jouer son lobbying en dépit de sa forte présence dans le pays '.



L'analyste estime toutefois que ' les conséquences de l'annulation du contrat sont limitées '. Ainsi, ' sur la base d'estimations relativement optimistes, ce contrat ne pouvait pas être valorisé plus de 0.2 euro par titre ', indique Oddo.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.