Thales : Oddo n'est plus à surperformance

Oddo BHF dégrade son opinion sur Thales de 'surperformance' à 'neutre' malgré un objectif de cours remonté de 102 à 129 euros, dans une note sur les valeurs européennes de l'aéronautique et de la défense.



'La guerre en Ukraine a créé un consensus, encore impensable il y a quelques semaines, auprès de tous les candidats à l'élection présidentielle française pour une poursuite de la hausse du budget défense France, voire une accélération', souligne l'analyste.



Selon Oddo, tous les acteurs en bénéficieront et en particulier Thales et Dassault Aviation, mais le beau parcours de Thales semble selon lui intégrer une part de ces bonnes nouvelles alors qu'il continue à privilégier Airbus et Dassault Aviation.



