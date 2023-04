Thales : Oddo réitère son conseil avant les trimestriels

Thales publiera ses chiffres du 1er trimestre 2023 le 5 mai. Oddo table sur un démarrage lent en termes de prises de commandes à 3 282 ME, soit un book-to-bill de 0.84x (contre 0.81x au 1er trimestre 2022).



' La croissance organique du CA devrait s'établir dans le haut de la fourchette annuelle de 4 à 7% avec une estimation de 6.2% ' indique Oddo. ' Au final, nous modélisons un CA de 3 929 ME, en progression de 5.3% dont 6.2% d'organique '.



Oddo réitère son opinion Neutre sur la valeur et son objectif de cours de 137 E.



' Thales est toujours parfaitement positionné pour profiter de la visibilité sur les budgets militaires et le redressement de l'aéronautique civil mais nous estimons que la valorisation est aujourd'hui juste ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.