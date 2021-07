Thales : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Thales avec un objectif de cours relevé de 97 à 102 euros, dans le sillage d'une remontée de ses estimations 2021 (+4,7% sur le BPA) après des résultats de premier semestre jugés solides.



'Le titre offre toujours un profil très attirant avec une croissance vigoureuse traduite par un TMVA 2021-24 des BPA de 10,3%, une génération de cash solide avec un FCF yield de 6,8% en 2022 et une valorisation séduisante', juge l'analyste.



'Le titre se traite sur un PE 12 mois glissant de 13,7 fois, 24% inférieur au niveau de valorisation de la période où la société était capable de générer une croissance du CA mid-single digit, période dans laquelle nous entrons à nouveau', souligne-t-il en effet.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.