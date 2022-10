Thales : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Thales, avec un objectif de cours relevé de 134 à 139 euros.



Le bureau d'analyses estime qu'après une croissance organique 'impressionnante' de 21,8% du CA au 3e trimestre, la croissance devrait ralentir au 4e trimestre, notamment en raison d'une base de comparaison plus élevée.



'Nous modélisons toutefois un fort effet de levier avec une marge 2022 qui atteindra 13.1% contre un objectif société de 12.5-13.5% qui avait été fixé initialement avec un horizon 2023', indique Oddo.



'Le carnet de commandes de plus de 29 MdsE à fin 2022 offre une forte visibilité mais nous pensons que le consensus anticipe d'ores et déjà l'essentiel de cette croissance', ajoute le broker.



Au final, Oddo indique réviser à la hausse sa séquence de BPA 2022/23/24/25 de respectivement 0.9%/1.9%/0.7%/0.9%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.