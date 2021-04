Thales : Credit Suisse réitère son conseil sur le titre

L'analyste estime que le premier trimestre devrait être un non-événement pour les ventes. ' Nous prévoyons une légère baisse du chiffre d'affaires organique au premier trimestre (-1%), avec un effet de change défavorable qui portera le chiffre d'affaires à 3,784 milliards d'euros (-3%) au total ' indique Credit Suisse.



' Dans le secteur de l'aéronautique, nous nous attendons à une baisse de 40 % dans le secteur et de l'IFE (performance similaire à celle du T3 2020), partiellement compensé par un rebond dans l'Espace (reprise des prises de commandes en 2020) ' rajoute le bureau d'analyses.



L'analyste estime que la Défense devrait bénéficier d'une base de comparaison légèrement favorable (1er trimestre 2020 impacté par la première vague de perturbations COVID). Il indique également que la Sécurité Numérique pourrait être décevante, contre un fort 1er trimestre 2020 dans les cartes SIM et les cartes sans contact (qui ont bénéficié des premiers mois de l'année).



' Nous prévoyons des commandes de 3,2 milliards d'euros au premier trimestre, soit une hausse de 22% par rapport au premier trimestre 2020 ' indique Credit Suisse.



Le bureau d'analyste laisse son objectif de cours inchangé à 92 E et réitère son opinion à Surperformance.



