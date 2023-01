2022 : Thales Alenia Space fait la course en tête du marché des satellites de télécommunications dans un contexte où le spatial devient un enjeu stratégique 04/01/2023 Thales Alenia Space Partager cet article Facebook

Cannes, le 4 janvier 2023 - L'année 2022 a été décisive pour l'avenir du spatial, marquée à la fois par une croissance du secteur dans le domaine commercial, mais aussi par la dynamique impulsée par les États et les grandes agences pour faire face aux enjeux de souveraineté, de sécurité, de besoin en connectivité ou de protection de l'environnement.

Dans ce contexte, où le Conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne 2022 s'est conclu par l'attribution d'un budget de 16,9 milliards d'euros, en hausse de 17% par rapport à la ministérielle de 2019, Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), revient sur une année riche en succès et réalisations.

L'Espace pour se Connecter : Thales Alenia Space est leader mondial sur le marché des satellites de télécommunications géostationnaires pour la 2ème année consécutive, ayant remporté 6 satellites sur les 10 attribués en 2022 sur le marché ouvert au niveau mondial

Space INSPIRE © Thales Alenia Space

Ces succès s'appuient principalement sur la reconnaissance par les plus grands opérateurs mondiaux de la nouvelle ligne de produits entièrement reconfigurable en orbite Space Inspire (INstant SPace In-orbit REconfiguration) de Thales Alenia Space avec l'attribution des satellites Intelsat 41 (IS-41) et Intelsat 44 (IS-44), ARABSAT-7A, SES-26 et Eutelsat Flexsat.

Thales Alenia Space poursuit sa collaboration avec Eutelsat en apportant la solution de connectivité au sol SpaceGate pour le satellite EUTELSAT KONNECT VHTS, permettant d'accroître significativement les performances du segment sol du satellite. Notre société fournira également le satellite KOREASAT-6A à KTSAT en Corée du sud.

L'Espace pour Explorer : une année placée sous le signe du retour de l'Homme sur la Lune

Orion © ESA

Cette année a été marquée par le succès du lancement de la mission Artemis I de la NASA qui prévoit de séjourner durablement sur la Lune. Thales Alenia Space a contribué aux technologies clés du module de service européen de la capsule Orion, développé sous contrat de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Le vaisseau sera utilisé pour des missions spatiales habitées à destination de la Lune et de l'espace lointain. Thales Alenia Space poursuit également le développement des modules HALO, ESPRIT et I-HAB de la station spatiale lunaire.

En parallèle, l'entreprise a signé un contrat d'étude avec l'ESA portant sur le développement d'une charge utile d'extraction d'oxygène à partir de roche lunaire. Ce contrat devra valider la capacité de production d'oxygène in situ dans les quantités requises par les futures colonies lunaires.

L'Espace pour Observer et Protéger : pour une Observation durable, au service des citoyens

En 2022, Thales Alenia Space a signé la 2e tranche pour les missions CO2M, CRISTAL, CHIME, CIMR et ROSE L de Copernicus, principal programme d'observation de la Terre par satellite de la Commission européenne et un programme clé de l'Agence spatiale européenne (ESA) dans ce domaine.

L'Espace pour Voyager et Naviguer : Thales Alenia Space à l'avant-garde de la navigation par satellite en Europe

Thales Alenia Space a signé un contrat avec l'Agence de l'Union européenne pour le Programme spatial (EUSPA) visant à développer, qualifier et déployer la nouvelle version d'EGNOS, le système européen de navigation par satellite. Thales Alenia Space a également franchi un nouveau jalon dans le cadre du programme Galileo, avec l'intégration d'un nouveau satellite au segment sol de mission GMS (Ground Mission Segment) de Galileo, qui permettra d'améliorer le service de positionnement au profit de 3,3 milliards d'utilisateurs.

L'Espace pour Sécuriser et Défendre : poursuite du développement du système de télécommunications sécurisées au service du Ministère italien de la Défense

Thales Alenia Space et Telespazio ont signé une deuxième tranche du contrat avec le Ministère Italien de la Défense portant sur la poursuite du développement du système de télécommunications sécurisées par satellite SICRAL 3 et du segment sol associé. Le programme italien de système de télécommunications sécurisées et d'alertes avancées SICRAL se compose de deux satellites géostationnaires dédiés aux liaisons stratégiques et tactiques, en appui des opérations militaires, à la fois en Italie et ailleurs dans le monde.

Douze lancements clefs embarquant les technologies Thales Alenia Space en 2022 pour des missions emblématiques, notamment au service de la connectivité et du climat

SWOT © Thales Alenia Space/Imag[IN]



6 satellites de télécommunications : Omnispace Spark-1™, Omnispace Spark-2™, SES-22, NILESAT 301, EUTELSAT KONNECT VHTS et EUTELSAT 10B

3 satellites d'observation : 2ème satellite COSMO SkyMed de Seconde Génération, MTG-I1 (1er satellite imageur Meteosat Troisième Génération-) et SWOT (Surface Water and Ocean Topography)

3 vaisseaux dans l'exploration : deux vaisseaux ravitailleurs Cygnus à destination de la Station Spatiale Internationale (ISS) et la capsule Orion dont Thales Alenia Space est un contributeur clef du module de service européen.

Le développement commercial de l'orbite basse : contrat d'étude Skimsat et alliance avec Space Cargo Unlimited pour développer le véhicule REV1

REV1 © Space Cargo Unlimited

Thales Alenia Space et QinetiQ ouvrent la voie des nanosatellites multimissions en très basse orbite terrestre en signant un contrat d'étude avec l'ESA pour Skimsat, un concept disruptif visant à réduire le coût des satellites d'observation de la Terre et une avancée supplémentaire pour les initiatives du New Space.

Thales Alenia Space et Space Cargo Unlimited, ont annoncé la signature de la première phase du contrat de conception et de production du véhicule "REV1", la première usine de l'espace. En tant que maître d'œuvre, Thales Alenia Space sera responsable de la conception, de l'ingénierie et du développement du véhicule REV1. Space Cargo Unlimited sera le propriétaire et exploitant commercial du véhicule.



L'Espace durable : Thales Alenia Space pionnier de l'On-Orbit Servicing et leader du consortium menant l'étude de faisabilité ASCEND

Thales Alenia Space et ses partenaires ont été sélectionnés par la Commission européenne pour mener le programme EROSS IOD (European Robotic Orbital Support Services In Orbit Demonstrator) dédié aux services en orbite, ou « On-Orbit Servicing ». Ce programme vise à déployer des technologies avancées de robotiques spatiales pour rendre l'utilisation de l'espace plus durable, en prolongeant la durée de vie des satellites, en améliorant leurs performances et en réduisant les débris spatiaux.

Alors que l'empreinte environnementale du numérique devient un enjeu majeur, Thales Alenia Space a été sélectionnée par la Commission européenne pour mener l'étude de faisabilité ASCEND, portant sur l'installation de data centers en orbite. Ce projet pourrait contribuer à l'objectif Green Deal de neutralité carbone d'ici 2050 et constituerait un développement sans précédent de l'écosystème du spatial et du digital européen.



Thales Alenia Space a signé un contrat avec ArianeGroup pour la production de la chaîne de sauvegarde du lanceur Ariane 6

La fonction principale de la chaîne de sauvegarde est de neutraliser le lanceur dans le cas où la trajectoire suivie mettrait en péril des personnes ou des biens. Les boîtiers électroniques qui constituent le cœur du système de sauvegarde sont intégralement conçus et réalisés par Thales Alenia Space en Belgique.



Thales Alenia Space, pépinière de talents

Après avoir accueilli Thomas Pesquet pour son stage de fin d'études en 2001 sur le site de Thales Alenia Space à Cannes, c'est désormais au tour d'Anthea Comellini, également ingénieure au sein de Thales Alenia Space, d'être sélectionnée par l'ESA en tant qu'astronaute réserviste parmi 22 500 candidats. Thales Alenia Space suscite décidément des vocations d'astronautes !

