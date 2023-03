Advent a lancé la vente d'Idemia - Les Echos

PARIS, 25 mars (Reuters) - Le fonds Advent a lancé le processus de vente d'Idemia, entreprise spécialisée dans la sécurité numérique qui pourrait être valorisée jusqu'à 6 milliards d'euros, et les premières offres sont attendues le 18 avril, rapporte samedi le quotidien Les Echos sur son site internet, citant des sources.

Reuters a rapporté en septembre qu'Advent s'apprêtait à mettre en vente la société française, dont les deux principales activités sont d'une part la biométrie et la cryptographie et d'autre part les cartes SIM et les systèmes de paiement, et qu'il avait mandaté les banques d'affaires Goldman Sachs et Rothschild.

D'après Les Echos, Advent souhaite en priorité céder Idemia d'un seul bloc sans scinder les activités paiement moins bien valorisées que celle de biométrie.

Advent et Idemia n'ont pas souhaité faire de commentaire. (Rédigé par Bertrand Boucey, avec Gus Trompiz)