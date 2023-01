Climat: pour "changer le monde", devenez ingénieur !, plaide le patron de Thales

PARIS (awp/afp) - Face à l'impact du réchauffement climatique et aux tentations de certains diplômés de "bifurquer" au nom de "la protection de la planète", le patron de Thales Patrice Caine a pris dimanche la défense des ingénieurs, en appelant à suivre une telle formation pour "changer le monde".

"Si vous voulez changer le monde, devenez ingénieurs: voilà ce que nous devrions dire à nos enfants. Ces formations et ces métiers constituent notre seul véritable levier pour faire advenir, à l'échelle pertinente, de nouvelles manières de produire, d'habiter, de consommer", estime M. Caine dans le Journal du Dimanche.

Lui-même ingénieur de formation, il était déjà intervenu dans le débat public début 2022 pour demander avec une trentaine d'autres patrons de "sauver les maths" et renforcer les sciences en formation initiale.

Dans ce pays d'ingénieurs qu'est la France, mais qui a subi une "profonde vague de désindustrialisation", il se montre inquiet de "l'extraordinaire perte d'influence des experts techniques dans la prise de décision politique en matière d'énergie".

"A court terme, nous allons devoir rapidement développer les énergies renouvelables, les nouvelles générations de pompes à chaleur, des nouvelles technologies de batteries, concevoir des bâtiments à énergie passive, de nouvelles modalités de transport bas carbone, qui va s'en charger, si ce ne sont pas les ingénieurs?" s'interroge-t-il.

Sa tribune fait suite à la "remise en cause de la formation qu'ils venaient de recevoir" par un groupe de jeunes diplômés d'AgroParis Tech en mai dernier "au nom de l'écologie", et alors qu'un scientifique engagé dans la cause environnementale, Aurélien Barrau, fait le tour des campus en estimant que les ingénieurs sont "le problème" et "pas la solution" face au réchauffement climatique attribué à l'activité humaine.

Les ingénieurs "ne sont pas ceux qui en savent le plus sur notre environnement", admet M. Caine, "mais ce sont eux en revanche qui savent le mieux comment agir sur lui". "Et refuser d'admettre cette réalité en y voyant du techno-solutionnisme, c'est en pratique se condamner à l'inaction et à un avenir bien sombre", affirme le patron du groupe d'aérospatiale et d'électronique.

"La prise en compte des limites planétaires est vouée à devenir une dimension majeure" de l'activité des ingénieurs, dit-il.

"Oui, nous allons devoir repenser certains aspects de nos modes de vie, de notre rapport à la nature, voire de notre organisation sociale", dit-il, sans appeler néanmoins les groupes employant des ingénieurs à repenser eux aussi leurs orientations au nom du climat.

"Chercher des réponses à des problèmes complexes en prenant les contraintes de l'environnement et en optimisant l'usage des ressources, ce pourrait être la définition même du métier d'ingénieur" selon lui.

