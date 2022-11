Des données piratées de Thales ont été publiées sur le dark web, l'action recule

(Actualisation: commentaires d'une porte-parole de Thales, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Thales accuse vendredi le plus fort recul au sein du CAC 40, alors que le groupe de technologies et de défense a confirmé auprès d'Agefi-Dow Jones qu'un groupe russophone d'extorsion et de rançongiciel (LockBit 3.0) avait diffusé jeudi sur sa plateforme des données relatives à l'entreprise.

Vers 15h20, le titre perdait 6,6%, à 114,80 euros.

"Les experts en sécurité de Thales ont identifié l'une des deux sources probables du vol d'informations. Il s'agit du compte d'un partenaire sur un portail d'échange dédié qui a conduit à la divulgation d'un volume limité d'informations", a indiqué une porte-parole du groupe.

"A ce stade, Thales est en mesure de confirmer qu'il n'y a pas d'intrusion dans ses systèmes d'information", a-t-elle ajouté.

Le groupe a dit poursuivre ses investigations pour identifier l'autre source du vol d'informations. Il a souligné que pour l'heure, cette situation n'avait pas de répercussions sur ses activités.

Thales a assuré travailler étroitement avec le partenaire concerné et mettre à disposition les ressources et le support technique nécessaires pour limiter l'impact potentiel sur les clients et les parties prenantes concernés.

"Le groupe reste vigilant quant à tout vol de données, en mobilisant systématiquement ses équipes d'experts en sécurité, la protection des données de ses parties prenantes étant une priorité absolue", a ajouté la porte-parole.

Thales avait indiqué le 2 novembre avoir "eu connaissance d'une allégation d'attaque par 'LockBit 3.0' ciblant des données" lui appartenant.

LockBit 3.0 avait annoncé le 1er novembre vouloir publier des données appartenant à Thales le 7 novembre 2022 à 06h29 UTC.

