EROSS+ : Thales Alenia Space coordonnera un projet européen Horizon 2020 dédié à l'On-Orbit Servicing

Cannes, le 11 janvier 2020 - Après avoir dirigé pendant cinq ans de nombreuses activités de R&D au profit du plan d'actions SRC (Strategic Research Cluster) sur les technologies robotiques spatiales mis en place par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020, Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et ses partenaires, se sont vu attribuer par la Commission européenne un projet de préparation (phase A/B1) d'une démonstration d'un véhicule « Servicer » en orbite, prévue en 2026.

Baptisé EROSS+, (European Robotic Orbital Support Services), ce nouveau projet sera conduit sous la responsabilité de Thales Alenia Space dans le cadre d'un consortium incluant Thales Alenia Space en France, qui supervisera le système dans son ensemble, en contribuant aux fonctions de guidage, navigation et contrôle (GNC); Thales Alenia Space en Italie, qui assurera la conception de la mission ; l'Agence aérospatiale allemande (DLR), chargée de la robotique ; GMV (Espagne), pour les systèmes robotiques autonomes ; PIAP Space (Pologne), pour les mécanismes de préhension ; et SINTEF (Norvège), pour l'architecture logicielle. À l'instar des deux premières phases du SRC, le consortium PERASPERA composé d'agences spatiales en Europe (Allemagne, France, Italie, Pologne, Royaume Uni et Agence Spatiale Européenne), contribuera à la revue technique du projet EROSS+, en soutien des services de la Commission européenne.

Cette phase - la troisième et dernière du SRC dans le cadre des projets H2020 - bénéficiera des deux précédentes qui ont permis d'élever le niveau de maturité de plusieurs briques technologiques essentielles. La première phase avait impliqué six projets liés au développement de technologies dédiées à la robotique et aux opérations orbitales. Thales Alenia Space avait dirigé le projet I3DS (Integrated 3D Sensors), une suite de capteurs spécialement conçus pour les missions robotiques. La deuxième phase, en cours de finalisation, consistait à intégrer des briques de base à des applications plus spécifiques, au travers de trois projets : MOSAR (véhicule modulaire et reconfigurable), PULSAR (assemblage en orbite) et EROSS (On-Orbit Servicing), ce dernier étant également coordonné par Thales Alenia Space. Ces projets ont aujourd'hui abouti à des démonstrateurs au sol - une première étape destinée à démontrer la faisabilité des applications visées, en particulier EROSS, qui validera toutes les technologies nécessaires aux opérations de maintenance en orbite.

La troisième phase du SRC consiste désormais à préparer la démonstration en orbite de ce nouveau type de missions (jusqu'au stade de la conception préliminaire). EROSS+ découle directement de l'activité EROSS et vise à développer une solution européenne de services en orbite. Ces engins spatiaux seront chargés d'effectuer un large éventail d'opérations en orbite, parmi lesquelles la désorbitation de débris spatiaux, la manipulation robotique, l'extension de la vie opérationnelle d'un satellite, le ravitaillement en orbite, l'inspection, etc. Le projet débutera en février pour une durée de 24 mois. L'objectif consiste à concevoir un démonstrateur, tout en faisant maturer en parallèle les principales briques technologiques.

Le déroulement type de cette mission de démonstration comprend la phase complète de rendez-vous en orbite d'un satellite « Servicer » avec un satellite « Client » collaboratif prêt à être assisté, puis de leur solidarisation en vue des interventions techniques. L'idée générale consiste à valider l'aptitude à effectuer des opérations en orbite de ce type pour les futures missions.

Avec ces nouveaux véhicules spatiaux, on assistera à un réel changement de paradigme d'un espace, où la stationnarité est de circonstance, vers un espace au contraire dynamique. L'On-Orbit Servicing, dont Thales Alenia Space est l'un des fers de lance les plus avancés, apportera une nouvelle approche relative à l'accès à l'espace… À l'heure où l'Homme prévoit d'établir à terme des bases sur la Lune, des missions ayant recours aux technologies relatives à l'On-Orbit Servicing, seront d'un grand intérêt pour des missions de transport, de rendez-vous ou d'assemblage de différents éléments directement en orbite.

Ce projet a reçu un financement au titre du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, sous l'accord de subvention n° 101004346.

Logo ©EROSS+; Others ©Thales Alenia Space/Master Image Programmes

