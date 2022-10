Euronaval 2022 : Nexter et Thales présentent le nouveau design de la tourelle RAPIDFire 19/10/2022 Partager cet article Facebook

Le groupement momentané d'entreprises (GME) formé par Nexter et Thales expose la tourelle du système RAPIDFire dans sa forme définitive sur le stand Nexter au salon Euronaval.

Ce système téléopéré d'artillerie naval comme terrestre assure aux plateformes qu'il équipe une capacité d'auto-défense rapprochée contre les menaces aériennes et de surface.

Parmi les premiers systèmes produits, le BRF (Bateau Ravitailleur de Forces) Jacques Chevallier sera équipé dès début 2023 pour débuter la phase de qualification en mer.

Un nouveau système de protection rapprochée

Adapté à la défense sol-air basse couche, et notamment à la lutte anti-drone, le RAPIDFire est l'un des rares systèmes anti-aériens permettant, de manière autonome et automatique, à partir d'une Désignation d'Objectif du Combat Management System, de réaliser l'acquisition, l'identification et la destruction de la menace. Avec une capacité maximale du chargeur correspondant à une trentaine d'interceptions, le système dispose d'une puissance de feu efficace contre les drones et essaims de drones permettant d'éviter l'attrition des missiles de défense surface-air en cas d'attaque saturante.

Grâce à la sélection automatique et en temps réel de différents types de munitions, le RAPIDFire est le seul système capable d'adresser l'ensemble des menaces de type jet-skis, mines flottantes, navires, munitions rôdeuses, drones aériens, avions d'armes, hélicoptères de combat, ou missiles jusqu'à 4000m de distance.

Le système RAPIDFire est extrêmement précis et permet donc de traiter des menaces sans risque de dégâts collatéraux grâce au couplage de la conduite de tir et de la tourelle.

La munition anti-aérienne A3B étant basée sur une fusée chronométrique, elle permettra une grande efficacité quelle que soit la nature de la cible et elle ne pourra être ni leurrée, ni brouillée, ni déclenchée par le clutter.

Enfin la technologie par le RAPIDFire repose sur le canon 40 CTA et ses munitions déjà adoptés par les armées française, britannique et belge.

Un concentré de technologies de pointe

Son architecture compacte et moderne intégrant le canon 40 CTA, les munitions et le système de visée, qui permet une grande précision d'interception, de manière autonome, tout en conservant une tourelle non pénétrante ;

Son canon 40 CTA tire toute la gamme de munitions télescopées de 40mm développée par CTAI dont la future A3B (Anti-Aerial AirBurst) contre les cibles aériennes ;

Sa conduite de tir optronique de très haute précision réalisée par Thales, utilisant un viseur multi-spectral avec télémètre laser à haute cadence intégré à la tourelle;

Une capacité « multi-cibles » grâce à des temps de réaction réduits et à la sélection automatique des différents types de munitions.

Une tourelle navale et terrestre

Enfin, le RAPIDFire pourra être adapté sur des plateformes terrestres. En effet, grâce à son ergonomie et sa capacité à tirer en mouvement, ce système peut parfaitement être intégré à un dispositif de Défense Sol-Air fixe ou mobile pour protéger des unités au combat, des bases militaires, des points sensibles à haute valeur ajoutée ou encore des convois logistiques.

Nexter, société du groupe KNDS, est le leader français de la défense terrestre et un des principaux munitionnaires européens. Son domaine d'activité s'étend à la fourniture de systèmes et de munitions pour les forces aériennes et navales. La société confirme sa politique de développement à l'international avec plusieurs prises de commandes à l'export en 2021. En France, Nexter est pleinement mobilisé pour répondre aux objectifs du programme SCORPION, à travers la rénovation du char Leclerc, le développement et la production des engins VBMR GRIFFON et EBRC JAGUAR au sein d'un GME (Nexter, Arquus, Thales) ainsi que du VBMR Léger SERVAL (réalisé avec Texelis). Le groupe propose par ailleurs une large gamme de véhicules blindés comme le VBCI et le TITUS®, les systèmes d'artillerie CAESAR® et 105LG1, des munitions intelligentes (BONUS®, KATANA®), des robots, de nombreux équipements. Le chiffre d'affaires de Nexter s'est établi en 2021 à 1,3 milliards d'euros, dont 30% consacrés aux services clients, de la formation à la gestion des parcs, en passant par la maintenance et le MCO.

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » - connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique - pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients - entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au cœur des décisions. Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

