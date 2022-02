Exclusif - Thales envisage de s'emparer de BDS, la branche cybersécurité d'Atos, selon des sources.

Thales et son conseiller Centerview Partners ont approché plusieurs sociétés de capital-investissement, dont Bain Capital, pour étudier une éventuelle offre conjointe sur Atos dans le cadre d'une opération qui pourrait le faire éclater, ont dit les sources.

Le groupe de défense français Thales achèterait l'activité big data et cybersécurité, connue sous le nom de BDS, ont-elles déclaré à Reuters sous couvert d'anonymat.

Les actions d'Atos ont chuté à leur plus bas niveau depuis la mi-2012 après avoir émis deux avertissements sur résultats en sept mois, devenant ainsi une cible attrayante pour les investisseurs en capital.

Pourtant, toute vente se heurterait à des vents contraires en France où le gouvernement d'Emmanuel Macron se méfie de voir des "champions nationaux" sensibles comme Atos vendus à des investisseurs étrangers à l'approche des élections présidentielles d'avril.

"Le gouvernement français s'opposera fermement à tout démantèlement d'Atos dès maintenant", a déclaré l'une des sources.

Les conseillers de Thales ont également entamé des discussions avec CVC Capital Partners et PAI Partners au sujet d'une éventuelle offre conjointe sur Atos, mais le calendrier d'une telle opération reste incertain, a ajouté une autre source.

Thales, Atos, Centerview, Bain et PAI ont refusé de commenter, tandis que CVC n'était pas immédiatement disponible.

Le ministère français des finances n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Atos, dont la valeur boursière est de 3,5 milliards d'euros (3,95 milliards de dollars), a donné à l'ancien Premier ministre français Edouard Philippe un siège à son conseil d'administration en 2020 et a eu le commissaire européen Thierry Breton comme PDG pendant plus d'une décennie, ce qui en fait une cible politiquement sensible, ont dit les sources.

Atos, conseillé par Rothschild, a repoussé les précédentes offres de Thales pour BDS et considérerait comme hostile et indésirable toute initiative de fonds de capital-investissement visant à lancer une offre publique et à retirer Atos de la Bourse de Paris, a déclaré l'une des sources.

BDS est évalué entre 2 et 3 milliards d'euros (3,4 milliards de dollars) et représente environ la moitié du chiffre d'affaires global d'Atos, a ajouté la source.

Thales et Atos se sont récemment associés dans une coentreprise appelée Athea pour développer une plateforme souveraine de big data et d'intelligence artificielle pour les secteurs public et privé, en mettant l'accent sur la défense, le renseignement et la sécurité intérieure des États.

Pour Thales, le renforcement des opérations de cybersécurité est à l'ordre du jour depuis qu'il a acheté la société néerlandaise de protection des données Gemalto pour 4,8 milliards d'euros en 2019, s'engageant à créer une puissance mondiale en matière de sécurité numérique.

Bain, qui a acheté en janvier la société française de services informatiques Inetum dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 2,27 milliards de dollars, utiliserait tout rachat conjoint d'Atos pour élargir son portefeuille d'actifs technologiques en Europe, où il contrôle également la société informatique italienne Engineering Group.

(1 $ = 0,8835 euros)