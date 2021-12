Fin du suspense : Athènes va bien acheter des frégates françaises, malgré une

offre américaine

ATHÈNES (awp/afp) - La Grèce va bien acheter trois frégates à la France, a confirmé Athènes samedi, coupant court à un possible nouvel imbroglio diplomatico-militaire entre la France et les États-Unis après la crise de l'automne sur un contrat de sous-marins à l'Australie.

"L'accord gréco-français est en vigueur et sera poursuivi. Cela a été fait au plus haut niveau possible. Le Premier ministre grec l'a annoncé lui-même", a assuré une source au sein du ministère grec de la Défense à l'AFP, après des déclarations similaires du ministère français des Armées.

Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ont conclu en grande pompe, le 28 septembre à l'Élysée, ce contrat de quelque trois milliards d'euros censé illustrer le renforcement de la défense et de la souveraineté européenne, cher à la France.

Mais les États-Unis ont jeté le trouble vendredi en annonçant avoir donné leur feu vert à une possible vente à la Grèce de quatre frégates, en concurrence avec celle de Paris.

Cette annonce a brièvement fait ressurgir le spectre d'une nouvelle crise entre Paris et Washington après celle des sous-marins.

Les États-Unis ont conclu en septembre un partenariat de sécurité (AUKUS) avec l'Australie et le Royaume-Uni qui a torpillé la vente de 12 sous-marins français - qualifiée de "contrat du siècle" - pour plus de 30 milliards d'euros à la Marine australienne.

Paris a rapidement déminé le terrain samedi en expliquant que la vente de frégates à la Grèce était gravée dans le marbre, l'offre américaine caduque et que Washington n'avait rien entrepris dans son dos.

"Depuis qu'on est en discussion avec les Grecs, l'offre américaine n'est plus sur la table. Par ailleurs on a signé le contrat avec les Grecs. Il a été paraphé il y a quelques jours", a déclaré le ministère français des Armées à l'AFP.

Le gouvernement français a aussi souligné avoir été informé cette fois en amont de l'annonce américaine, là où il avait découvert quasiment en direct celle de l'alliance AUKUS.

"Pas de velléité"

"Ils nous ont écrit, nous ont dit +au titre de nos bonnes relations, suite au problème AUKUS, on vous prévient+", a-t-on raconté au ministère des Armées.

"Il n'y a pas de velléité (de leur part) d'aller plus loin", a assuré Paris. "Ce qu'il s'est passé là, c'est juste la suite d'un processus administratif (d'offre) qu'il était apparemment compliqué pour eux d'arrêter d'un point de vue administratif".

Outre la possible vente de nouveaux bâtiments, Les États-Unis ont aussi approuvé la modernisation des frégates grecques de la classe MEKO, pour un montant évalué à 2,5 milliards de dollars.

Dans les deux cas, le contrat "sera accordé au gagnant d'un appel d'offres international" portant sur la modernisation de la Marine grecque, a alors précisé le Département d'État américain.

Selon l'accord franco-grec, trois frégates de défense et d'intervention (baptisées Belharra à l'export) doivent être construites en France par Naval Group, à Lorient (ouest), pour être livrées à la Marine grecque en 2025 et 2026. L'accord préalable porte également sur une quatrième frégate en option.

L'accord AUKUS comprend notamment la livraison de sous-marins à propulsion nucléaire à Canberra. L'Australie a ainsi rompu son contrat avec la France pour la livraison de sous-marins conventionnels, provoquant la colère de Paris.

La France avait alors dénoncé un "coup dans le dos" de ses partenaires et rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie.

Le président américain Joe Biden a depuis admis que les États-Unis auraient pu mieux communiquer avec leur allié de longue date. Et fin octobre à Rome, il a tenté de tourner la page lors d'une rencontre de réconciliation avec le président français.

Les deux chefs d'État ont alors annoncé leur intention de lancer "un dialogue stratégique en matière de commerce militaire", notamment sur les autorisations d'exportations.

kan-chv-vl/jg