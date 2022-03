Thales s’adjuge la première place du CAC 40, avec un gain de 4,28% à 107,30 euros. Déjà porté récemment par la perspective de hausse des budgets de défense en Europe, le groupe profite également aujourd’hui de la publication de solides résultats annuels et d’objectifs favorables, ainsi que de l’annonce d’un programme de rachat d’actions. Du côté des analystes, Invest Securities évoque un " bon cru 2021 " et des " perspectives favorables ". En première approche, Jefferies a reconduit sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 121 euros sur le titre Thales.



En 2021, l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a publié un bénéfice net consolidé (part du groupe) de 1,09 milliard d'euros (+125% sur un an) et un Ebit de 1,65 milliard d'euros (+32,1%). Il en découle une marge de 10,2%, en hausse de 2,1 points.



De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 16,19 milliards d'euros, en hausse de 5,3% à données publiées et en organique.



Enfin, les prises de commandes atteignent 19,91 milliards d'euros, en hausse de 18% à données publiées et en organique.



" Thales conclut 2021 sur un excellent quatrième trimestre en termes de prises de commandes et de free cash-flow opérationnel. Le groupe réalise ainsi la meilleure année de son histoire du point de vue commercial ", s'est réjoui Patrice Caine, le PDG de Thales.



Compte tenu de ces éléments, Thales propose le versement d'un dividende de 2,56 euros par action, ainsi que la mise en place un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 3,5% du capital.



Concernant 2022, Thales vise un chiffre d'affaires compris entre 16,6 et 17,2 milliards d'euros (soit une croissance organique comprise entre +2% et +6% par rapport à 2021), une marge d'Ebit comprise entre 10,8% et 11,1% (soit une hausse de 60 à 90 points de base) et un ratio de book-to-bill supérieur à 1.



Ces prévisions se basent sur l'absence de nouvelles perturbations majeures de l'économie mondiale, du contexte sanitaire ou des chaînes d'approvisionnement globales, et sur la base de l'appréciation à ce jour des effets de la crise ukrainienne, en particulier des sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie.



Thales précise que l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur le chiffre d'affaires 2022 à destination de ces 2 pays est à ce stade estimé à environ 100 millions d'euros. Les autres impacts possibles, notamment sur la chaîne d'approvisionnement de l'activité spatiale, sont en cours d'évaluation.



Enfin, Thales a revu en hausse son objectif de génération de cash : le groupe devrait ainsi générer près de 5,5 milliards d'euros de free cash-flow opérationnel sur la période 2021-2023 (consensus : 4,58 milliards).