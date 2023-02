Le groupe de défense français Thales va recruter 12 000 personnes en raison de l'explosion des commandes.

Il a déclaré qu'au cours des huit dernières années, Thales, qui compte 80 000 employés au total, dont 40 000 en France, a recruté 5 000 à 8 000 personnes par an et que l'année dernière déjà, elle avait embauché 11 500 nouveaux employés.

M. Caine a déclaré que toutes les activités de l'entreprise - défense et sécurité, aéronautique et espace, identité et sécurité numérique - étaient en forte croissance.

"L'entreprise est à l'image de ses marchés, qui connaissent tous une croissance dynamique, avec des besoins en hausse dans tous nos domaines d'activité", a-t-il déclaré.

M. Caine, qui a récemment rencontré le ministre ukrainien de la défense, a déclaré que la France livrerait son système de défense aérienne radar Ground Master 200 à l'Ukraine en mai.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, les actions de Thales - le plus grand fournisseur européen d'électronique d'armement - ont augmenté de près de 60 % pour atteindre de nouveaux sommets historiques, surpassant l'indice Refinitiv Europe Aerospace & Defense.

Le président Emmanuel Macron a déclaré en janvier que les dépenses militaires françaises augmenteraient de plus d'un tiers dans les années à venir, le budget militaire de 2024-2030 devant passer à 413 milliards d'euros (447 milliards de dollars), contre 295 milliards d'euros pour la période 2019-2025, l'armée s'adaptant à un nouvel environnement sécuritaire après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.