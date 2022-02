Les valeurs du jour à Paris Thales, Dassault Aviation : le secteur de la défense décolle en Bourse

© AOF 2022

Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Allemagne a décidé de nettement accroître ses dépenses militaires. Le pays va débloquer une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d’euros pour moderniser sa défense. Le chancelier Olaf Scholz veut également augmenter les dépenses de défense à plus de 2% du PIB par an. C’est supérieur à l’objectif que se sont fixés les pays de l’Otan, à savoir tendre vers les 2%. Sur une place parisienne malmenée, Thales (+13,61% à 104,50 euros) et Dassault Aviation (+9,16% à 135,90 euros) décollent.C'est également le cas des autres valeurs liées à la défense en Europe, à l'image de Rheinmetall (+30,83% à 140,05 euros) ou BAE Systems (+14,15% à 745,40 pence).Cette annonce de l'Allemagne est un changement de cap radical pour un pays qui a nettement réduit les effectifs de son armée depuis la fin de la guerre froide (200 000 personnes aujourd'hui contre 500 000 en 1990) et sous-investit dans ses équipements.Un exemple qui pourrait être suivi par d'autres membres de l'Otan dans un avenir proche, estime Berenberg. Pour JPMorgan, les dépenses de défense européennes seront désormais beaucoup plus élevées que prévu, l'invasion de l'Ukraine par la Russie ayant fondamentalement changé le paysage du secteur européen de la défense. Parmi les pays susceptibles de booster leur budget militaire, le broker cite en particulier les pays scandinaves et les pays d'Europe de l'Est.Ce contexte de guerre a amené les analystes à revaloriser le secteur de la défense. JPMorgan a boosté son objectif de cours de 100 à 125 euros sur le titre Thales, tout en confirmant sa recommandation Surpondérer. Il a également relevé sa cible de 630 à 710 pence sur le titre BAE Systems, tout en réitérant son opinion Neutre.De son côté, UBS a relevé son objectif de cours de 110 à 121 euros sur le titre Rheinmetall, tout en maintenant sa recommandation d'Achat. Le broker a également augmenté sa cible de 575 à 630 pence sur BAE Systems, tout en confirmant son opinion Neutre.Enfin, Berenberg a renouvelé sa recommandation d'Achat sur Thales (objectif : 110 euros), Dassault Aviation (objectif : 139 euros), Rheinmetall (objectif : 115 euros) et BAE Systems (objectif : 600 pence).