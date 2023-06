Londres voit des problèmes dans le rachat par Hitachi d'activités de Thales

Londres (awp/afp) - Le gendarme britannique de la concurrence (CMA) estime, après une enquête, que le rachat par Hitachi d'activités de signalisation ferroviaire de Thales pourrait réduire les options pour les opérateurs au Royaume-Uni avec des répercussions négatives pour les consommateurs.

Le régulateur va à présent mener des consultations pour présenter ses conclusions et envisager des "remèdes": il pourrait ainsi demander à "Hitachi ou Thales de vendre des parts de leurs activités existantes, voire interdire la cession", avertit-il dans un communiqué jeudi.

Dans un communiqué jeudi, la CMA dit que les conclusions préliminaires de son enquête sur la fusion font ressortir un risque d'"amoindrissement substantiel de la concurrence dans l'offre de signalisations numériques" ferroviaires.

"Hitachi Rail et Thales (...) sont deux des principaux fournisseurs de systèmes de signalisation pour les réseaux de grandes lignes ou urbains", aux côtés de Siemens et Alstom.

"Les réseaux de chemins de fer britanniques dépensent des millions de livres chaque année pour maintenir et moderniser les systèmes de signalisation afin de s'assurer que les réseaux de transport fonctionnent bien et que les passagers sont en sécurité. Une concurrence saine sur ce marché est essentielle pour soutenir l'innovation et garder les coûts bas", argumente Stuart McIntosh, qui a présidé l'enquête.

L'opération pourrait selon la CMA réduire les options pour l'achat de ces services par Network Rail, qui gère les lignes ferroviaires britanniques, et TfL, gestionnaires du métro de Londres, ce qui pourrait "avoir des conséquences négatives pour les voyageurs" en matière de prix et services "et pour les contribuables", relève la CMA.

La vente pour 1,66 milliard d'euros de cette activité de Thales à Hitachi, qui inclut la signalisation ferroviaire et le contrôle des trains, les systèmes de télécommunications et de supervision ferroviaire et les solutions de billettique, avait été annoncée en août 2021.

Un porte-parole de Hitachi Rail a indiqué jeudi à l'AFP que le groupe japonais était "déçu". "Nous allons à présent examiner la manière dont nous pouvons répondre aux inquiétudes mentionnées", ajoute-t-il.

"Les approbations des régulateurs ont été obtenues dans toutes les autres juridictions concernées à l'exception de l'Union européenne, où nous faisons de bons progrès", insiste ce porte-parole.

Thales de son côté dit "croire aux bénéfices de cette transaction", et travailler avec la CMA pour résoudre inquiétudes, tout en continuant à discuter avec la Commission européenne.

afp/rp