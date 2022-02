PRESSE: Le fonds Advent souhaite céder Idemia, Thales serait intéressé

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds Advent International pourrait céder sa filiale spécialisée dans l'identification Idemia, valorisée entre 3 et 4 milliards d'euros, a rapporté vendredi l'agence Reuters, citant deux sources proches du dossier.

Le fonds d'investissement américain étudie plusieurs options pour Idemia, y compris une scission. Le groupe français d'électronique industrielle et de défense Thales figure parmi les candidats intéressés par un rachat, a également indiqué Reuters.

Contracté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Thales n'a fait aucun commentaire. Le groupe a démenti cette semaine être en discussions avec Atos en vue du rachat de sa branche Big Data et Cybersécurité tout en se disant potentiellement intéressé par tout actif de cybersécurité qui serait disponible à la vente.

Idemia fournit des solutions d'identification biométrique et numérique aux gouvernements et aux entreprises. La société, née du rapprochement des activités d'identification et de sécurité de Safran et d'Oberthur Technologies, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros en 2020.

Un porte-parole d'Advent International n'était pas immédiatement joignable pour un commentaire.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Site Internet: https://www.reuters.com/business/exclusive-advent-gears-up-46-bln-sale-french-biometrics-firm-idemia-sources-2022-02-04/

February 04, 2022 12:29 ET (17:29 GMT)