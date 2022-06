Programme SCORPION : le GRIFFON Sanitaire est qualifié par la DGA 16/06/2022 Partager cet article Facebook

Conformément au cadre fixé par le programme SCORPION, le GRIFFON version Sanitaire a été récemment qualifié par la DGA.

Conçu au sein du GME Engins Blindés Multi-Rôles (EBMR) réunissant Nexter, Arquus et Thales, le GRIFFON est un véhicule blindé multi-rôles (VBMR) de 24 tonnes, moderne et intégré dans la bulle informationnelle SCORPION. Les 1872 GRIFFON prévus par le programme SCORPION sont en cours de livraison au sein de l'armée de Terre depuis 2019. La vocation de la version SAN est d'assurer la collecte et l'évacuation des personnels blessés sur le champ de bataille. Elle assure aux personnels évacués et à l'équipe médicale embarquée une protection, une mobilité et des conditions d'accomplissement des actes médicaux fortement améliorées par rapport aux moyens existants. Les premiers GRIFFON SAN sont attendus pour 2023. Ils rempliront l'une des multiples missions du VBMR GRIFFON, assurées par ses nombreuses versions : transport de troupes, poste de commandement, relais de communication, observation d'artillerie ou encore la version mortier de 120mm (MEPAC) dont la commande de production a été récemment notifiée par la DGA. Déployé depuis 2021 au Sahel par l'armée de Terre, le GRIFFON est apprécié pour ses qualités opérationnelles, sa mobilité et sa facilité de maintenance.

Le GRIFFON partage les équipements communs aux autres véhicules SCORPION tels que la vétronique et le système d'information du combat SCORPION (SICS), qui offre de nouvelles capacités de communication et permet la numérisation du champ de bataille, ainsi que le tourelleau téléopéré, qui combine capacités d'observation, de protection et de combat, au cœur du combat collaboratif. Le GRIFFON a été développé dans le cadre du programme SCORPION pour renouveler le segment médian des blindés de l'armée de Terre aux côtés de l'engin blindé de reconnaissance et de combat JAGUAR et du VBMR léger SERVAL.

Le GME EBMR se réjouit de cette qualification qui vient compléter l'étendue des capacités du GRIFFON. Les équipes de Nexter, Arquus et Thales restent pleinement mobilisées pour doter l'armée de Terre des matériels dont elle a besoin pour remplir les missions qui lui sont aujourd'hui confiées.