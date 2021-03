Système de contrôle des trains (CBTC) : Thales lance une nouvelle génération numérique, prête pour le fonctionnement autonome des métros

Une nouvelle solution capable d'évoluer en permanence,

qui réduit les coûts de maintenance



SelTrac™ G8 est la toute dernière évolution du système de contrôle automatique des trains développée par Thales - leader sur son marché - pour les réseaux urbains, les métros et les trains légers sur rail.

Parmi les nouveautés de cette version figure une nouvelle architecture numérique qui offre plus de services et des capacités d'autonomie.

Les principaux avantages du système SelTrac™ G8 sont sa flexibilité et ses capacités d'évolution, ainsi que l'utilisation des toutes dernières technologies pour réduire de façon significative les coûts d'installation et du cycle de vie, sans compromettre la sécurité des voyageurs.

© Thales

Thales présente SelTrac™ G8, 8ème génération de son système de gestion des trains basée sur la communication (CBTC = Communications Based Train Control). Doté des dernières innovations et avancées technologiques, SelTrac™ G8 aidera les opérateurs à concrétiser leurs ambitions et à améliorer les déplacements des usagers dans les villes et aux alentours.

Les opérateurs ferroviaires ont pour mission d'offrir aux voyageurs des moyens de transport sûrs et efficaces. Ils doivent en outre être capables, en cas de perturbation, de maintenir la circulation des trains et de rétablir le service le plus vite possible. La pandémie mondiale a mis en lumière la nécessité d'une offre de transport solide et fiable, au service des travailleurs essentiels et de la population. Par ailleurs, la plupart des villes comptent sur les transports publics pour relancer leur économie en la rendant plus verte et plus efficace. Il faut par conséquent que les réseaux de métro gagnent en capacité pour faire face à l'augmentation de la demande sans pour autant interrompre les activités quotidiennes.

Les opérateurs ferroviaires sont confrontés à de nombreux défis, en particulier s'adapter en permanence à l'évolution rapide de la technologie : les systèmes de signalisation ont généralement une durée de vie de 30 ans ou plus, alors que les logiciels et les équipements qui les composent deviennent souvent obsolètes beaucoup plus vite. Et les opérateurs ont besoin d'outils pour gérer le cycle de vie de leurs systèmes.

Le SelTrac™ G8 de Thales apporte une solution à ces problèmes. Il est doté d'un ensemble de fonctions évoluées qui permettent aux opérateurs de transports publics de gérer la croissance de leur réseau, leurs extensions et le développement de leur flotte, mais aussi d'être prêts pour le futur et de contrôler leurs opérations.

Grâce à ses options flexibles, la nouvelle architecture numérique de SelTrac™ G8 permet de limiter le nombre d'équipements à la voie nécessaires. Avec SelTrac™ G8, il suffira aux opérateurs de transport d'effectuer de simples mises à jour logicielles pour bénéficier d'améliorations système tout au long du cycle de vie du CBTC. La plate-forme G8 peut également être utilisée pour moderniser un système SelTrac™ existant. Ainsi, en facilitant l'intégration transparente des technologies futures, G8 permet d'améliorer la performance ou gérer les obsolescences, et protège ainsi les investissements des opérateurs.

SelTrac™ G8 offre de nouveaux services améliorés, ceci afin d'aider les opérateurs dans leur quête d'un système disponible à 100% et leurs objectifs de respect des horaires. Ces services sont notamment le suivi de l'état du système afin de réduire les effectifs de maintenance et de réagir plus rapidement, une résilience accrue en cas de panne, avec une plus grande visibilité des améliorations matérielles et logicielles permettant d'allonger la durée de vie du système sans interrompre les activités.

Autre avantage de la plate-forme SelTrac™ G8 : elle est prête pour le métro autonome. Un des attributs propre à cette capacité d'autonomie est qu'elle rend plus rapide et plus facile que jamais le déploiement de nouveaux systèmes CBTC mais aussi la modernisation des systèmes existants, ceci grâce à une installation plus rapide des trains et une réduction des équipements à la voie.

« Depuis son introduction sur le marché des transports publics urbains, SelTracTM est devenu une référence mondiale. Avec cette nouvelle génération de CBTC, Thales accompagne les opérateurs dans leur transformation numérique en leur délivrant une solution innovante dotée des technologies les plus récentes et prépare l'avènement du métro autonome pour les 30 années à venir et au-delà. » Alcino de Sousa, Vice-président, Directeur général, Signalisation ferroviaire urbaine, Thales